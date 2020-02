Montagna, Val Rosandra: rocciatore 30enne precipita dalla falesia

Incidente in Val Rosandra a Trieste per un rocciatore, caduto da 8 metri dalla falesia e recuperato dai tecnici della stazione di Trieste del Soccorso Alpino e speleologico. Per lui, una sospetta frattura alla spalla. Il 30enne, residente a Duino (Trieste) stava arrampicando nel settore sotto la rotonda di San Lorenzo quando avrebbe perso l’appiglio, cadendo per otto metri e impattando sulla roccia.

Raggiunto lungo il sentiero, assieme ai soccorritori gli infermieri hanno stabilizzato l’infortunato sul posto e lo hanno sistemato quindi sulla barella spinale per poi trasportarlo a braccia sulla strada soprastante, dove ad attenderlo c’era l’ambulanza. Sul posto anche i vigili del Fuoco e la polizia.