Morto Michael Hertz, creatore dell’iconica mappa della metropolitana di New York che dal 1979 guida milioni di persone

Michael Hertz, il cui studio di design ha prodotto la mappa della metropolitana della città di New York, è morto all’età di 87 anni. Hertz si è spento il 18 febbraio scorso al Nassau University Medical Center di East Meadow, New York, secondo quanto confermato dal figlio Eugene Hertz. Chuck Gordanier, capo di marketing e promozione della New York Metropolitan Transportation Authority (MTA), lo definisce con “un gigante” nel suo campo: “Tutti i newyorkesi hanno un’immagine della mappa della metropolitana di Mike nelle loro teste”.

Nel 1979, la MTA ha incaricato la Michael Hertz Associates della realizzazione di una nuova mappa del sistema della metropolitana che fosse più facile per i viaggiatori. La mappa utilizzata all’epoca, realizzata dall’italiano Massimo Vignelli e introdotta nel 1972, era divertente e colorata, ma il sottosuolo e il paesaggio in superficie della città non combaciavano. La mappa di Hertz ha fornito una rappresentazione più precisa della città, con le sue caratteristiche chiave, come Central Park e i corsi d’acqua della città, realizzate in maniera più realistica e le strade, i quartiere e altre aree di interesse contrassegnate in maniera chiara.

Una versione della mappa che Hertz e i suoi collaboratori hanno realizzato è utilizzata ancora oggi, con vari aggiornamenti e miglioramenti apportati dalla sua ufficiale approvazione nel 1998. “Il disegno di Mike ha guidato milioni dei nostri clienti e la sua eredità vive nella mappa della metropolitana di oggi, che si basa sul suo lavoro e che noi aggiorniamo continuamente”, ha dichiarato Gordanier. Hertz ha sviluppato e disegnato la mappa con il contributo di un comitato dei trasporti e di esperti esterni. Il disegno ha reso più facile la comprensione del servizio della metropolitana.

Hertz era nato l’1 agosto del 1932 a Brooklyn. Dopo la laurea in belle arti al Queens College, si è arruolato nell’esercito. È entrato poi a far parte della Walt Disney Company come direttore artistico per la pubblicità cinematografica prima di fondare la Michael Hertz Associates alla fine degli anni ’60. Proprio qui si è fatto un nome nel mondo delle mappe, lavorando anche sulle mappe dei trasporti pubblici per Houston e Washington e sulle mappe per i quartieri di New York.

La MTA, che include il sistema di metropolitana della città di New York, serve 15,3 milioni di persone tra la città di New York, Long Islanda, lo stato sudorientale di New York e il Connecticut ed è la più grande rete di trasporto pubblico del Nord America.