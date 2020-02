Nasce con una malformazione: ha solo metà cervello ma la sua intelligenza è medio-alta

E’ una malformazione, ma apparentemente senza effetti collaterali. Ha intelligenza, memoria e capacità di lettura al di sopra della media nonostante viva da sempre colo con metà cervello: è nata senza l’emisfero sinistro e sia genitori che clinici lo hanno scoperto con una prima risonanza cui la giovane è stata sottoposta quando aveva ancora pochi mesi di vita. Secondo quanto si legge sul magazine britannico New Scientist, la giovane – identificata solo con la sigla C1 – sin dalla nascita presentava liquido nel volume cerebrale corrispondente alla metà sinistra del cervello. La ragazza è seguita da un team di medici dell’Università di Chicago: in età prescolare manifestava evidenti ritardi nel linguaggio e un vocabolario scarso per la sua età, ma già a 6-7 anni, anche grazie a terapie di logopedia e fisiche cui è stata sottoposta, ha cominciato a ‘rimettersi al passo’ con i coetanei, fino a superarli in capacità di lettura e memoria a breve termine.

Il suo è un rarissimo caso di idrancefalia, spiega Salomi Asaridou dell’Università di Oxford che la segue da quando aveva 14 anni. Sottoposta diverse volte alla risonanza, l’emisfero destro della giovane ha preso su di se’ le funzioni del linguaggio che sono tipiche del sinistro. Probabilmente, concludono gli esperti, è un rarissimo esempio di riadattamento del cervello, favorito sia da predisposizioni ereditarie (anche il fratello minore sembra particolarmente intelligente), sia dalle tante terapie riabilitative fisiche e del linguaggio che ha seguito fin da piccola.