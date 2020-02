Come da previsioni, la colonnina di mercurio è sceso bruscamente nelle zone interne dell’Abruzzo, regalando da poco anche nel capoluogo di Regione la caduta di fiocchi di neve. Il maltempo interesserà la Regione anche nella giornata di domani. Per gli esperti si tratta di una veloce perturbazione atlantica. Al momento la polizia stradale ed i vigili del fuoco non segnalano disagi alla circolazione.