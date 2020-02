Meteo, rarissima nevicata imbianca Baghdad: evento storico, nella capitale dell’Iraq non era mai caduta così tanta neve [FOTO e VIDEO]

Baghdad si è svegliata sotto la neve oggi, 11 febbraio, grazie ad un’ondata di freddo proveniente dall’Europa. La neve ha ricoperto la capitale dell’Iraq di bianco, un paesaggio che non si vedeva da oltre 10 anni. Le iconiche palme della città e le sue strade sono state imbiancate dalla neve (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Le persone dirette a lavoro hanno fermato le loro auto per scattare foto o improvvisare battaglie a colpi di palle di neve nei parchi. La neve ha portato gioia e leggerezza: per molte persone, è stata la prima volta in cui hanno visto la neve a Baghdad. Entro metà giornata, però, lo strato bianco si era già sciolto nella maggior parte delle zone della capitale.

Le nevicate annuali sono comuni nell’area di montagna nel nord dell’Iraq, ma sono molto rare a Baghdad. La capitale irachena è più abituata al caldo che al freddo. La temperatura più alta mai registrata è stata di +51°C, record avvicinato diverse volte negli ultimi anni. L’ultima volta che la capitale è stata imbiancata dalla neve, invece, risale al 2008, ma in quel caso è stata una nevicata rapida e fangosa. Prima di allora, Baghdad non vedeva fiocchi di neve da un secolo.