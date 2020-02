Niccolò insultato sui social perché vuole tornare a studiare in Cina: l’ignoranza è più contagiosa del Coronavirus

Niccolò, il giovane studente tornato da qualche giorno in Italia dalla Cina, è diventato nelle ultime 48 ore il bersaglio preferito dei leoni da tastiera. Il giovane, che era rimasto bloccato a Wuhan per ben due volte a causa della febbre, non dovuta a Coronavirus come hanno dimostrato le analisi, è ora ricoverato allo Spallanzani di Roma. Dalla sua stanza d’ospedale il 17enne ha già rilasciato alcune interviste, durante le quali ha raccontato l’angoscia dei giorni di attesa, il sollievo per essere riuscito a tornare in patria, ma anche la nostalgia: la Cina è il Paese che Niccolò ha scelto per studiare e lì ha lasciato amici e insegnanti in balia del destino e del rischio.

«La prima volta sono arrivato all’aeroporto di Wuhan il 3 febbraio, pensavo di tornare subito a casa, ma ai controlli mi hanno misurato la temperatura, era 37,7, mi hanno fermato alla dogana, hanno cominciato a farmi domande, sono scesi anche due medici italiani e hanno preso di nuovo la temperatura: 38,2. E mi hanno detto che non era possibile prendermi a bordo, per vari protocolli. E niente, sono rimasto in aeroporto ad aspettare. Ma ero sempre in contatto con la dottoressa Sara e l’ambasciata», ha raccontato il giovane. Ora attende, Niccolò: attende che passi il pericolo Coronavirus, attende che la Cina torni ad aprirsi al mondo, attende di tornare a studiare nel Paese dove si trovava da agosto, quando era partito con un gruppo di studenti italiani del programma Intercultura. «Il 19 gennaio siamo andati nello Hubei, a visitare i nonni della coppia che mi ospitava. Un villaggio di campagna, 50 case. E quel giorno sono arrivate le notizie dell’epidemia. Sono rimasto chiuso lì, fino al 3 febbraio». ha raccontato. «Voglio andare a ritrovare tutti quelli che mi sono stati vicini, Tian, il dottor Zhou e la dottoressa Sara e il personale dell’ambasciata, il console Poti», ha concluso Niccolò.

E per lui, dopo queste dichiarazioni, sono arrivate le ingiurie e le offese sui social (vedi immagine sotto). “Devono curarti il cervello“, oppure “Potevi restare in Cina“. I soliti leoni da tastiera, che probabilmente non hanno mai visto nulla più lontano del proprio naso, si sono dati alla pazza gioia. Niccolò è stato mediaticamente messo in croce. Solo perché è giovane, solo perché ama il mondo, solo perché ama la conoscenza.