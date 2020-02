In arrivo 117 nuove emoji: una è dedicata agli italiani [GALLERY]

Le emoji sono ormai immancabili nei messaggi sui vari social network o sulle app di messaggistica per esprimere uno stato d’animo o per dire qualcosa che le semplici parole non riuscirebbero a trasmettere. La lista delle emoji per il 2020 è ora completa: quest’anno verranno rilasciate ben 117 nuove emoji . Il numero totale comprende 62 nuovissime emoji, con 55 varianti per diverse tonalità di pelle e genere. Tra le aggiunte abbiamo, per esempio, una faccina sorridente con una lacrima (che potrebbe essere di felicità o anche un sorriso dispiaciuto che porta le lacrime agli occhi), persone che si abbracciano, genitori che danno il biberon ai bambini e la bandiera transgender.

Ma c’è una emoji che sta attirando l’attenzione in particolare: si chiama “pinched fingers” e si riferisce al gesto tipicamente italiano in cui si uniscono le dita verso l’alto, con il quale intendiamo: “Ma che vuoi? Ma che dici?”. Le emoji relative agli animali vedranno l’aggiunta di una dozzina di new entry, come lo scarafaggio, la foca, il castoro, il gatto nero o l’orso polare. Ci sono persino due animali estinti, il mammut e il dodo. Poi ci sono cuore e polmoni in versione anatomica, la teiera, la bacchetta magica, la fonduta, i pattini, il boomerang, la trappola per topi, un cartello e molto altro ancora (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

Le nuove emoji fanno parte di Emojji 13.0 e arriveranno sulla maggior parte delle piattaforme nella seconda metà del 2020.