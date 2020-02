Nuovo contagio da Coronavirus in Italia, Burioni: “Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena”

“Le ultime notizie mi portano a ripetere per l’ennesima volta l’unica cosa importante. Chi torna dalla Cina deve stare in quarantena. Senza eccezioni. Spero che i politici lo capiscano perché le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili“: lo ha scritto su Twitter il virologo Roberto Burioni commentando il caso del 38enne positivo in prognosi riservata all’ospedale di Codogno.

“Mentre i virologi da bar disquisivano su letalità e mortalità, il Sars-Cov2 faceva silenzioso il suo mestiere. Non dite che non ve l’avevo detto”, ha twittato l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, professore ordinario di Igiene dell’Università di Pisa.