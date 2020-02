Spettacolari nuvole arcobaleno nel cielo della Siberia: il raro fenomeno delle nubi iridescenti [FOTO]

Una fotografa ha catturato le spettacolari immagini di nubi dai colori dell’arcobaleno. La fotografa russa Svetlana Kazina vive nella regione di Altaj Krai, nella Russia centro-meridionale, e ha immortalato queste incredibili nuvole nei pressi del monte Belucha, la vetta più alta dei monti Altaj con i suoi 4.506 metri. Le straordinarie immagini mostrano le nuvole multicolorate alte sopra le valli che circondano il monte (vedi foto in fondo all’articolo).

Questo fenomeno è chiamato nube iridescente e solitamente appare vicino al sole o alla luna. Il raro fenomeno è causato da piccole goccioline d’acqua o piccoli cristalli di ghiaccio presenti nell’atmosfera che disperdono la luce.

Svetlana ha iniziato a scattare queste meravigliose immagini quando ha notato che le nuvole diventavano più luminose. “Ho catturato le nubi iridescenti in una gelida mattina d’inverno, sul lago ghiacciato Ak-Kem. L’iridescenza è un fenomeno abbastanza comune nelle nostre montagne. Il vento era molto forte a quell’altitudine e il modello delle nuvole cambiava ogni secondo”, ha detto. La fotografa ha paragonato l’aspetto delle nuvole a meduse opaline, ad un velo di arcobaleno e a bolle di sapone. “Questa montagna non è solo la vetta più alta della Siberia, ma anche un bellissimo monumento naturale e un santuario dei Monti Altaj. La adoro per la sua insolita bellezza e potenza”, ha concluso.