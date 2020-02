Roma, 13 feb. (Adnkronos) – “Come promesso via libera alla Legge Olimpica. Il Cdm ha appena approvato il decreto che servirà a dare una governance per gestire al meglio le olimpiadi invernali nel 2026. Avanti per lavorare al meglio alla sfida che ci attende con Milano-Cortina 2026”. Lo annuncia in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme Federico D’Incà.