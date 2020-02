Dopo il primo avviso di richiamo pubblicato sul sito web del Ministero della Salute e dal RASFF – portale europeo per le allerte alimentari – in data odierna, 13 febbraio 2020, il ministero ha pubblicato un ulteriore avviso di richiamo. Analizzando il modulo con le indicazioni in merito al ritiro dell’olio di sesamo tostato marchio OH AIK GUAN, emerge come il numero di lotto sia differente da quello comunicato in precedenza. A questo punto sono ufficialmente due i lotti di prodotto ritirato. Ecco quali:

Lotto di produzione n° 22/02/2022, venduto in Italia in taniche da 5 litri;

Lotto di produzione n° 15/05/2020, venduto in Italia in taniche da 5 litri.

Proprio dal formato di vendita (taniche di 5 litri) emerge come si tratti probabilmente di prodotti utilizzati per la produzione industriale o in ristoranti. Il motivo del richiamo è indicato in “Presenza di PAH (idrocarburi aromatici policiclici) sopra i limiti di legge“. Si tratta di sostanze notoriamente cancerogene. Nelle avvertenze si legge: “Se avete pezzi di questo lotto in magazzino o in vendita, si prega bloccare immediatamente la vendita e/o l’utilizzo. Se avete distribuito il prodotto a terzi, siete pregati di informarli tempestivamente. Siete pregate inoltre di contattarci per informarci sul quantitativo in giacenza e concordare un rientro e/o rimborso del prodotto“.

Vi invitiamo a controllore le nostre pagine per essere aggiornati su tutti gli ulteriori avvisi relativi all’alimento in questione e su altri richiami alimentari.