Gli Oscar 2020 e il corpo della donna post-partum censurato: quando tirano di più tette e culi finti che non le donne vere [VIDEO]

Una delle più grandi polemiche che gli Oscar 2020 si trascineranno dietro per parecchio tempo riguarda un argomento delicato quanto controverso: la censura del corpo femminile. Ovviamente non parliamo di un corpo perfetto e statuario, figuriamoci: di quelli il cinema ne è pieno. Il corpo in questione è quello di una donna che ha appena partorito e che si trova alle prese con l’igiene intima: semplici gesti che diventano un incubo nel periodo post-partum. Dagli Oscar è stata esclusa una pubblicità che sponsorizza prodotti per l’igiene intima femminile. Nel video in questione si vede una donna in bagno cercare conforto da emorroidi, punti doloranti e dolori di ogni genere dovuti dalla nascita del figlioletto. Quest’ultimo, molto realisticamente, piange in sottofondo. Ebbene il video in questione è stato escluso dalla ABC con una motivazione che farebbe ridere se non fosse drammaticamente bigotta: “immagini di nudo parziale e una dimostrazione di come si utilizzi“, elementi vietati dalle linee guida per le pubblicità rese pubbliche dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Le reazioni indignate da ogni parte non hanno tardato ad arrivare: la rete televisiva è stata messa sotto processo mediatico perché non avrebbe tenuto in considerazione le necessità, le difficoltà e i bisogni primari delle neo-mamme. Al contrario le immagini più diffuse su social e web ritraggono neo-mamme perfette, felici e senza pensieri. Una rappresentazione a dir poco irrealistica. Le imperfezioni, il dolore, la fatica sono invece parte integrante della vita di ogni mamma. E non solo nelle prime settimane dopo il parto.

Il video della pubblicità censurata è stato caricato sul canale YouTube Frida Mom, che ha voluto spiegare le ragioni della scelta dello spot con un testo che precedete la clip originale. “Questo spot che stai per guardare è stato rifiutato dalla ABC e dagli Oscar che non hanno voluto trasmetterlo durante la cerimonia di quest’anno. Non si tratta di una pubblicità “violenta, politica” o esplicitamente “sessuale”. Il nostro spot – continua Frida Mom – non è “violento né lascivo” e non sponsorizza “armi o munizioni”. “L’igiene femminile e il sollievo dalle emorroidi” sono altrettanto vietati. Nel video si vede solamente una neo-mamma a casa con il suo bambino e il suo nuovo corpo per la prima volta. Ed è stato rifiutato. Poi continuiamo a chiederci ancora perché le mamme si sentano impreparate: noi vendiamo prodotti che aiutano le donne nel recupero post-partum. Siamo Frida Mom“.