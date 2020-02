Palermo: Gdf devolve in beneficenza 230 paia di scarpe sequestrate

Palermo, 17 feb. (Adnkronos) – I Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo hanno devoluto in beneficenza 230 paia di scarpe di una nota azienda di moda sequestrate nel luglio 2019, nella borgata marinara di Sferracavallo, ad un uomo intento a scaricare da un’autovettura varie buste al cui interno erano contenute i prodotti palesemente contraffatti. Al termine delle indagini e dell’iter processuale, il Tribunale di Palermo ha emesso un decreto di confisca ed ha disposto la devoluzione dei beni in favore di enti caritatevoli del territorio.

“La Croce Rossa cittadina di Palermo, beneficiaria della donazione in parola, ha espresso parole di apprezzamento per l’operato dell’Autorità Giudiziaria e delle Fiamme Gialle che hanno dimostrato notevole sensibilità alla tematica dell’aiuto dei più bisognosi – si legge in una nota – L’attività si inquadra nell’ambito delle iniziative della Guardia di Finanza quale polizia economico-finanziaria a forte vocazione sociale”.