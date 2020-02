Palermo: Presidente comunità cinese incontra sindaco e Consulta Culture

Palermo, 5 feb. (Adnkronos) – Un incontro “per pacificare gli animi e dimostrare la solidarietà e vicinanza dell’amministrazione comunale di Palermo alla comunità cinese che è ormai una componente fondamentale della città di Palermo”. Si è tenuto a Palazzo delle Aquile tra il presidente della comunità cinese, Han Guangrong, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e il presidente dalla Consulta delle Culture, Ibrahima Kobema. Presente una delegazione di cittadini cinesi.

‘Constatiamo con tristezza la psicosi che anima la nostra società da quando è iniziato il fenomeno del Coronavirus. Quasi tutti presi dalla preoccupazione ‘ ha affermato il presidente Kobena – manifestano un comportamento ostile nei confronti di quello è cinese, dai ristoranti ai negozi, compresi gli stessi cittadini che stanno vivendo momenti difficili. Nelle scuole e all’Unipa, poi, gli studenti di origini cinesi sono vittime di isolamento in quanto nessun li vuole avvicinare. Vista la situazione ogni giorno più critica, dobbiamo fare qualcosa per evitare ulteriori gravissime forme di discriminazione”. Un confronto sereno e proiettato a costruire percorsi nei quali, così come proposto dallo stesso presidente della Consulta delle Culture, dovrebbe portare Han Guangrong a incontrare la comunità cinese che vive a Palermo.