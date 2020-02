Papa Francesco ha il Coronavirus? Voce rauca e incontri annullati, ma il Vaticano rassicura: “è un raffreddore”

Papa Francesco ha il raffreddore, ma sui social gli utenti sono scatenati e affiancano le sue condizioni di salute al rischio del Coronavirus. Inevitabilmente riprendendo le immagini del “diverbio” avuto con una donna dai lineamenti asiatici (non è noto il suo nome ne’ la nazionalità) il 31 dicembre a piazza San Pietro. A inizio Febbraio il Papa l’ha voluta incontrare in Vaticano per scusarsi del brutto gesto. Fatto sta che adesso Bergoglio non è al massimo della forma. Ieri durante l’udienza generale a San Pietro è sembrato rauco. Oggi non è andato alla basilica di San Giovanni in Laterano per incontrare il clero di Roma e ha fatto sapere che sarebbe rimasto a casa. Ha celebrato la messa a Santa Marta, ha incontrato in udienza un gruppo di ambientalisti cattolici. Il Vaticano ha fatto sapere che ha un semplice raffreddore.