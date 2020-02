Prende troppo paracetamolo e muore: il fidanzato ha chiamato i soccorsi ma non sono mai arrivati

Aveva un’infezione e ha ingerito un quantitativo spropositato di paracetamolo morendo dopo poco. Amber Hickford, una 26enne britannica, di Rochdale, Greater Manchester, soffriva da qualche giorno di un’infezione alle vie urinarie, a causa della quale accusava forte mal di stomaco e vertigini. Per tenere a bada i sintomi ha assunto paracetamolo ma le quantità erano eccessive e nel momento in cui si è sentita male il fidanzato ha chiamato i soccorsi, che però non sono mai arrivati. La giovane, un’insegnante è morta perché a quanto pare, dopo la chiamata fatta al numero di emergenza, sarebbe stata codificata in modo errato e non sarebbe stata considerata un’urgenza. A trovare Amber morta è stato il suo ragazzo, che intanto era andato a prendere la macchina per portarla al pronto soccorso. Il giovane ha chiamato nuovamente i soccorsi, ma per lei non c’era nulla da fare.

Come si legge sul Sun, circa due giorni prima era stata in ospedale dove le era stata diagnosticata l’infezione e le erano stati prescritti i farmaci a base di paracetamolo. L’autopsia ha confermato che ad ucciderla è stata un’overdose di paracetamolo, ma si è chiarito anche che se fosse stata visitata in tempo si sarebbe potuta salvare. La famiglia della giovane ha ora sporto denuncia.