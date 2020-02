Particelle di luce per comunicazioni sicure: test in Italia

In futuro le comunicazioni saranno più sicure grazie a singole particelle di luce che, sfruttando le proprietà del mondo atomico, permettono a due fasci laser di parlarsi a distanza.

E’ quanto ha dimostrato che è possibile ottenere il test fatto in Italia, dal gruppo di fisici dell’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ino-Cnr) di Sesto Fiorentino, coordinato da Marco Bellini e Alessandro Zavatta.

Pubblicato sulla rivista Physical Review Letters (Prl), l’innovativo sistema di comunicazione si basa su una “strana correlazione a distanza” tra le particelle, come Einstein amava definire il cosiddetto ‘entanglement‘, una delle più bizzarre proprietà del mondo dell’infinitamente piccolo, in cui le particelle si influenzano da lontano senza mai entrare in contatto.

“Nel nostro esperimento un singolo fotone, la particella elementare della luce, viene aggiunto contemporaneamente a due diversi fasci laser”, spiega Nicola Biagi, primo autore dello studio. “A differenza degli oggetti comuni e grazie alle proprieta’ della meccanica quantistica, particelle indivisibili come i fotoni possono, infatti, trovarsi allo stesso tempo in due posizioni distinte. In questo modo – aggiunge il fisico – un singolo fotone costituisce il collante per tenere legati, attraverso l’entanglement, due diversi impulsi di luce, fino a quel momento completamente indipendenti. Uno strumento prezioso in futuro – conclude Biagi – per lo scambio di comunicazioni inviolabili”.