Pd: Boccia, ‘rafforzare partito comunità’

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Buon lavoro alla nuova presidente, Valentina Cuppi, buon lavoro alla nuova segreteria del Partito democratico. In questi mesi i nostri militanti, i nostri elettori ci hanno chiesto con forza unità; questa è la prima assemblea aperta con una segretaria unitaria dai tempi di Veltroni segretario. è nostro dovere rafforzare l’idea di partito comunità ed è una responsabilità collettiva”. Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, intervenendo all’assemblea del Pd.

“Dobbiamo far sì -ha aggiunto- che il Pd sia sempre più aperto e farlo diventare un punto fermo nell’azione di governo. Il presidente del Consiglio ha coordinato i vertici di maggioranza che hanno portato alla definizione dell’agenda 2023 del governo che avrà dentro i nostri pilastri: lavoro, scuola e ambiente, architravi della società di oggi. Una società complessa, aperta, veloce ma che ha bisogno ancora di più dello Stato di diritto che attui ogni giorno l’articolo 3 della Costituzione che è stato il comune denominatore di questa nostra assemblea”.