Pd: Sicilia, domani presentazione candidature per segreteria regionale e provinciali

Palermo, 27 feb. (Adnkronos) – Saranno presentate domani, venerdì 28 febbraio, le candidature per la segretaria regionale e le segreterie provinciali del Pd siciliano. Si riuniranno infatti la Commissione regionale Congresso e le commissioni Congresso provinciali, nominate dal commissario dem per la Sicilia Alberto Losacco. “Rispettiamo la tabella di marcia che ci siamo dati – ha detto il commissario – Si apre ora una stagione importante all’insegna della partecipazione e del confronto sui contenuti”.

Della Commissione regionale, che si riunirà domani a Palermo sotto la presidenza del commissario Losacco, fanno parte Tiziana Alesci, Francesca Artista, Sabrina Monici, il capogruppo Pd all’Ars ed i parlamentari nazionali del Pd Sicilia, tra cui anche Santi Cappellari, il parlamentare pentastellato da poco passato al Partito democratico. Ai lavori della Commissione parteciperanno, senza diritto di voto, anche la tesoriera regionale Francesca Busardò Armetta, la commissaria dei Giovani Democratici Elisa Carbone, il responsabile organizzativo Donato Riserbato. Entro l’8 marzo si svolgeranno i congressi di Circolo, mentre per la presentazione delle liste a sostegno dei candidati ci sarà tempo fino al 16 marzo, in vista del congresso regionale e di quelli provinciali che si terranno i primi giorni di aprile.