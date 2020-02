Pensioni: Durigon, ‘Fornero fa demagogia, Quota 100 era in vista riforma’

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Dall’ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero c’è un approccio demagogico su quota 100 che per un professore mi stupisce. Se si pensa che dopo 3 anni si crea un effettivo scalone significa che non ha capito l’essenza di questa quota 100. Posso accettare la demagogia da politici ma da un professore è un po’ basso profilo. Quota 100 è soltanto uno strumento per svuotare questo bacino creato dalla sua legge per poi dare una riforma effettiva dopo i 3 anni. Quello che oggi sta provando a fare il governo incontrando le imprese e i sindacati. Non c’è un’emergenza, abbiamo due anni davanti. Anzi visto che il costo di Quota 100 è minore di quello previsto forse Quota 100 può essere uno strumento effettivo da mantenere per sempre”. Così all’Adnkronos l’ex sottosegretario al Lavoro ed esponente della Lega, Claudio Durigon.