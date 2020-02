In Piemonte pollini da record con l’inverno mite: per tre famiglie arboree livelli mai raggiunti

Con l’inverno molto mite e la primavera anticipata, la concentrazione di pollini è superiore alla media storica in tutto il Piemonte per le tre famiglie arboree Betulaceae (ontano e betulla), Corylaceae (nocciolo e carpino nero) e Cupressaceae–Taxaceae (cipresso e tasso). La concentrazione media settimanale misurata dall’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha raggiunto il picco nella settimana dal 10 al 16 febbraio ma con tendenza in aumento. I valori massimi giornalieri si sono registrati già a partire dall’inizio di febbraio presso la stazione di Omegna (Vco) e nei giorni successivi a Novara e nel sud del Piemonte.