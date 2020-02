Pisa celebra Galileo Galilei con festival e una statua in città

“Buon Compleanno Galileo. Dopo l’edizione dello scorso anno, la prima in cui Pisa festeggiava la nascita del grande scienziato che ha rivoluzionato il mondo con le sue idee, si rinnova l’appuntamento con un grande cartellone di eventi che si sviluppa nei luoghi più importanti della città per rendere omaggio a uno dei suoi figli più illustri“. Così il sindaco di Pisa Michele Conti, ha aperto cartellone di eventi delle Giornate Galileane. “Il nostro omaggio a Galilei però non si esaurisce con queste quattro giornate – ha aggiunto Conti – perché fra qualche settimana inaugureremo una grande scultura bronzea raffigurante lo scienziato pisano che verrà temporaneamente posizionata in una piazza del centro storico prima di essere trasferita, in modo permanente, alla Cittadella Galileiana, luogo simbolo dei saperi scientifico-tecnologici e di conservazione della storia della scienza grazie alla presenza del Museo degli Strumenti di Fisica, della Ludoteca Scientifica e del Museo degli Strumenti per il Calcolo”. Uno spazio, ha concluso il sindaco, “che potrebbe accogliere anche la Domus Galileiana, in spazi idonei alla fruizione di cittadini, studenti e turisti”.