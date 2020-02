Nuovo Ponte di Genova: completate le pile del nuovo viadotto

Completata l’ultima delle 18 pile in cemento armato alte 40 metri che sorreggeranno il nuovo Ponte di Genova costruito dalla joint venture PerGenova tra Salini Impregilo e Fincantieri.

La prima fondazione è stata iniziata il 24 giugno 2019: in pochi mesi sono state eseguite le sottofondazioni, le fondazioni e le elevazioni, con una media di circa 3 pile al mese.

“E’ un’opera unica sotto tanti punti di vista: la componente innovativa e sostenibile, i tempi di realizzazione, la pressione e l’attenzione dell’opinione pubblica, l’attenzione alla qualità e alla sicurezza delle lavorazioni, e naturalmente la sua stessa ragion d’essere. Quelli che lavorano qui sono i nostri eroi“, ha dichiarato l’Ad di Salini Impregilo Pietro Salini, in cantiere oggi con il sindaco Marco Bucci, il governatore Giovanni Toti e l’Ad di Pergenova Nicola Meistro.