Il premier Conte presenta piano per il Sud e cita AstroLuca e ricercatrice dello Spallanzani: “Eccellenze espresse dal Meridione”

Nel suo intervento a Gioia Tauro, per la presentazione del piano per il Sud, il premier Giuseppe Conte ha citato due eccellenze del Meridione Luca Parmitano -AstroLuca- e una delle ricercatrici dello Spallanzani che ha isolato il Coronavirus, Francesca Colavita.

“Luca Parmitano, siciliano, e Francesca Colavita, la ricercatrice di origini molisane dell’equipe dello Spallanzani che ha isolato il coronavirus, tanto per rimanere sulla stretta attualità, sono due eccellenze espresse dal nostro Meridione che hanno contribuito a impreziosire l’immagine del nostro Paese agli occhi della comunità internazionale” rimarca il presidente del Consiglio.