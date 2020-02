Prescrizione: Bernini, ‘unica via maestra è ddl Costa’

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “Gli scienziati del governo si sono accorti che inserire la riforma della prescrizione nel Milleproroghe sarebbe stata una forzatura ben oltre i limiti della decenza. Un doppio salto mortale, sia per lo strumento individuato, sia perché il lodo Conte bis è palesemente incostituzionale. Ora la maggioranza è in un vicolo cieco, ma si va di male in peggio, visto che la riforma Bonafede è già in vigore. Per chi si dichiara garantista, dunque, la via maestra è una sola: dire sì al ddl Costa e chiudere così una pagina infausta della storia parlamentare”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.