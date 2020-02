Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Alla fine di questo vertice ci sono tre forze politiche che si sono trovate d’accordo, lunedì ci sarà un Cdm straordinario sulla riforma del processo penale, per abbreviarne i tempi. E’ quello che aspettavamo da tempo, lunedì verrà approvato il disegno di legge delega in Cdm, e finalmente si parte con la riforma per abbreviare i tempi”. Lo ha detto il ministro Alfonso Bonafede, al termine del vertice a Palazzo Chigi sulla riforma del processo penale.