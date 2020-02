Prescrizione: da Cdm ok anche a Lodo Conte bis, è in riforma penale

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Accelerazione del governo sulla prescrizione dopo uno scontro -protagonisti il premier Giuseppe Conte e il leader di Iv Matteo Renzi – che ha superato i livelli di guardia. In Cdm, questa sera, non sarebbe dovuto arrivare il lodo Conte bis, ovvero l’accordo per modificare la riforma Bonafede siglato la settimana scorsa, ma in ‘zona Cesarini’ l’intesa raggiunta da M5S, Pd e Leu ha avuto il disco verde del Consiglio dei ministri, trovando spazio nelle riforma del processo penale.