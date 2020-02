Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Una domanda a Conte e a Bonafede: se la riforma del processo che si voterà in Cdm lunedì è efficace, se veramente i processi saranno più veloci, che bisogno c’è di abolire la prescrizione? Non ci sarà nessun abuso della prescrizione che diventerebbe un argine per le eccezioni”. Lo scrive su Twitter Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato.