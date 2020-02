Prescrizione: Iv minaccia sfiducia Bonafede, ‘questa battaglia la vinciamo noi’/Adnkronos (3)

(Adnkronos) – Teresa Bellanova chiama in causa il premier Giuseppe Conte. “Noi non vogliamo far cadere il governo, vogliamo contribuire a risolvere i problemi” e sulla prescrizione “noi continuiamo a dire: si blocchi tutto e si ragioni insieme per trovare soluzione, ci sono tutte le possibilità se si vuole di farlo, ma questo oggi è nelle mani de presidente Conte che deve dimostrare di essere in grado di trovare una sintesi”.

All’annuncio della possibile mozione di sfiducia a Bonafede, le reazioni degli alleati sono dure. A partire dal Pd. “Mi pare che si stia veramente esagerando. Se un partito di maggioranza presenta una mozione di sfiducia nei confronti di un proprio ministro è tecnicamente una mozione di sfiducia verso il proprio governo”, twitta Alessia Morani.

E poi Michele Bordo, vicecapogruppo Pd alla Camera, che si chiede se la minaccia di sfiducia sia “solo per alzare l’asticella. La cosa certa è che così Italia Viva rischia di fare solo male al Paese”. Quindi i 5 Stelle: “Sfiduciare il ministro Bonafede significa sfiduciare l’intero Governo”, dice il capogruppo alla Camera del MoVimento 5 Stelle, Davide Crippa.