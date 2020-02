Prescrizione: M5S, ‘bene rapporto Commissione europea’

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Siamo estremamente soddisfatti che nel rapporto sull’Italia della Commissione europea la riforma Bonafede sulla prescrizione sia giudicata positivamente”. Lo affermano in una nota congiunta i deputati del Movimento 5 Stelle componenti dela commissione Giustizia della Camera.

‘Il blocco della prescrizione dopo il primo grado -ricordano-era stato raccomandato dalla stessa commissione che ora ci chiede di dare un’accelerazione anche alla riforma del processo penale, a partire proprio da uno dei punti più importanti, la revisione del processo di notifica che poi non è altro che un processo di modernizzazione grazie alle nuove tecnologie. Siamo orgogliosi del lavoro del nostro ministro che ha portato avanti, in piena sintonia con la volontà dell’Europa, una riforma di civiltà e giustizia”.