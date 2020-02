Prescrizione: Mirabelli, ‘Iv dica dove vuole andare a parare’

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Nel merito della prescrizione si può discutere ed è quello che stiamo facendo come forze di maggioranza. Ciò che non si può fare è stare sempre con un piede dentro e uno fuori dal governo”. Lo dice il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd al Senato.

“Una mozione di sfiducia al ministro Bonafede sarebbe una mozione di sfiducia a tutto l’esecutivo, dunque Italia Viva spieghi con chiarezza agli italiani dove vuole andare a parare: il governo o si sostiene o non si sostiene, non esistono vie di mezzo”.