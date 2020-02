Prescrizione: opposizione scrive a Fico, ‘si ripeta voto in commissione’

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – I capigruppo di opposizione Maria Stella Gelmini (Fi), Riccardo Molinari (Lega), Francesco Lollobrigida (Fdi), il vicecapogruppo del Misto Maurizio Lupi e dai capigruppo in commissione Enrico Costa (FI), Roberto Turri (Lega) e Maria Carolina Varchi (FdI) hanno scritto una lettera al presidente della Camera, Roberto Fico.

Nella lettera le opposizione chiedono al presidente di “valutare con attenzione” quello che viene descritto come “un grave episodio” ovvero il fatto che ieri in commissione Giustizia alla Camera “il deputato del Gruppo Misto Colucci è stato privato della possibilità’ di prendere parte alla votazione” sull’emendamento soppressivo del ddl Costa sulla prescrizione “sulla base -si legge nella lettera- di una motivazione insussistente e del tutto priva di basi documentali”.

“E’ stato posto in essere un gravissimo abuso da parte della presidente della commissione che ha determinato un ribaltamento dell’esito della votazione”, scrivono le opposizioni. Per questo, si chiede al presidente Fico di “disporre la ripetizione delle votazioni effettuate nel corso della seduta della commissione Giustizia del 19 febbraio 2020”.