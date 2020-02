Prescrizione: Romano, ‘basta provocazioni, ora serve ‘disarmo’ reciproco’

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – ‘Non è il momento delle dichiarazioni ad effetto, né delle provocazioni. Se davvero si vuole arrivare ad una buona soluzione sul nodo prescrizione, nell’interesse prima di tutto della giustizia e dello Stato di diritto, serve un ‘disarmo reciproco’ tra coloro che in queste ore hanno lanciato ultimatum e penultimatum”. Lo dice in una nota il deputato del Pd Andrea Romano, portavoce di Base riformista, esprimendo così la posizione dell’area guidata da Luca Lotti e Lorenzo Guerini.

“I cittadini non comprendono quanto sta accadendo e si attendono che il governo vada avanti su temi concreti come il lavoro, l’economia, la famiglia”.