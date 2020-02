Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “La mia totale solidarietà a Lucia Annibali che è stata bersaglio di una violenza verbale inaudita. Le scelte politiche, gli ideali, le ragioni o i torti qui non c’entrano nulla. La cultura dell’odio è in ogni caso inammissibile e dobbiamo combatterla tutti insieme”. Lo scrive in un tweet la vicepresidente del Senato ed esponente del M5S, Paola Taverna.