Meteo, le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare: anticiclone senza fine, alta pressione anche nelle prossime settimane

In questo inverno anonimo non sembra esserci una luce in fondo al tunnel. Dopo un mese di gennaio e una prima parte di febbraio dominati prevalentemente dall’anticiclone, non si scorgono novità all’orizzonte neanche nelle prossime settimane. Le previsioni mensili del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, infatti, vedono ancora un persistente anticiclone dominare la scena, determinando temperature al di sopra della media . Le previsioni dal 17 febbraio al 15 marzo.

17 – 23 Febbraio 2020

Si intensifica il campo anticiclonico sul nostro Paese. Si evidenziano così generali condizioni con precipitazioni sotto media e temperature più elevate rispetto alla norma stagionale.

24 Febbraio – 01 Marzo 2020

Per la fine del mese di febbraio continua ad essere presente un campo di alta pressione su buona parte del nostro Paese, risultando meno marcato al Nord e su parte del Centro. Di conseguenza i valori precipitativi rientrano nella media al Centro-Nord, mentre permangono sotto la media stagionale al Sud. Le temperature continuano ad essere superiori rispetto alla norma ovunque.

02 – 08 Marzo 2020

Nella terza settimana il campo anticiclonico domina l’Europa centrale e parte di quella settentrionale. Ci aspettiamo valori di precipitazione ancora al di sotto delle medie stagionali al Centro ed in linea altrove. Persistono valori di temperatura superiori alla norma del periodo sulle regioni settentrionali e centrali, nella norma invece su quelle meridionali.

09 – 15 Marzo 2020

Nell’ultima settimana non sono presenti molte novità rispetto alla scorsa settimana. Infatti continua ad essere presente un campo di alta pressione sull’Europa, con valori termici sopra la media al Centro-Nord ed in linea sulle regioni meridionali. Medie precipitative in linea con i valori del periodo sulle regioni centrali e meridionali, più incertezza su quelle settentrionali dove il segnale torna ad essere sotto media.