Previsioni Meteo a 15 giorni: Anticiclone, poi freddo e maltempo a San Valentino ma tornerà presto l’alta pressione

Previsioni Meteo –Ci spingiamo, con l’aggiornamento odierno, fino alla terza decade del mese e possiamo sintetizzare un’evoluzione all’insegna dell’alta pressione. Naturalmente essa non sarà continua e non potrà garantire bel tempo e sole per 15 giorni di seguito, siamo pur sempre in inverno, ma strutturalmente valori barici mediamente intorno ai 1020 hpa, spesso anche abbondantemente sopra, saranno una costante. Farà eccezione, con buona probabilità, una sola fase, peraltro piuttosto veloce, circoscritta alla giornata di San Valentino, venerdì 14 febbraio. Per la festa degli innamorati, è confermato, anche con i dati serali, uno strappo subpolare più instabile e anche relativamente freddo con passaggio un po’ più piovoso su diverse regioni. Ma vediamo nel dettaglio l’evoluzione fino al 23 febbraio.

Previsioni Meteo, la tendenza tra il 10 e il 12 febbraio

La settimana prossima si aprirebbe all’insegna del forte vento. L’alta pressione verrebbe leggermente intaccata da un azione nordatlantica la quale, seppure non particolarmente significativa, andrebbe a scalfire la parte settentrionale anticiclonica, permettendo infiltrazioni di veloci correnti nordoccidentali verso il cuore del Mediterraneo e dell’ Italia. In termini di instabilità andrebbero evidenziate un aumento di nubi e qualche pioggia soprattutto sulle Alpi e sui settori tirrenici, specie più interni e appenninici. Localmente le precipitazioni potrebbero risultare più intense e continue, come su Alta Toscana, localmente sul Levante Ligure e sui settori alpini occidentali della Valle d’Aosta, altrove precipitazioni mediamente deboli. Sulle aree adriatiche, meridionali e sulle pianure del Nord, tempo mediamente asciutte e anche con maggiore soleggiamento. Da rilevare il forte vento occidentale associato alle infiltrazioni nordatlantiche, con raffiche anche tempestose su alcune aree appenniniche e sulle Alpi occidentali. Tutto questo fino a martedì 11, da mercoledì 12 il tempo migliorerebbe. Temperature, in apprezzabile aumento su buona parte del Paese, per correnti più miti da Ovest; stazionarie o in lieve calo sulle Alpi, specie verso fine periodo.

Previsioni Meteo, la tendenza tra il 13 e il 16 febbraio

La fase di riferimento, potrebbe essere probabilmente la più instabile dell’intero periodo computato in questa analisi. Infatti, tra il 13 e il 15 del mese, ma con maggiore incisività proprio il giorno di venerdì 14, San Valentino, potrebbe concretizzarsi uno strappo subpolare nel cuore anticiclonico. Una incursione rapida di un nucleo nordatlantico che, entro la giornata di sabato, dovrebbe già portarsi sulla Grecia e sul Mediterraneo Orientale, tuttavia in grado di arrecare un po’ di piogge spalmate su diverse regioni. Le aree più esposte sarebbero ancora una volta quelle alpine, soprattutto occidentali, versante Nord e estero, e poi le regioni centro meridionali in genere. Alla incursione del fronte subpolare, potrebbe accompagnarsi anche un temporaneo calo delle temperature, con il rischio di qualche possibile nevicata, secondo i dati ultimi, intorno ai 900-1000 m in Appennino, in media e anche bassa collina su Alpi. Venti settentrionali in intensificazione, soprattutto tra venerdì e sabato, e calo termico ancora più consistente entro sabato, per l’ingresso più diretto di aria fredda, soprattutto sulle aree del medio-basso Adriatico e meridionali. Poi tutto dovrebbe passare entro domenica 16 con il ripristino dell’alta pressione e con ampio soleggiamento da Nord a Sud. Di notte e al mattino, però, farà ancora abbastanza freddo.

Previsioni Meteo, la tendenza tra il 17 e il 23 febbraio

Tornerebbe ad affermarsi con prepotenza l’alta pressione, probabilmente una delle fasi con anticiclone più ben strutturato e a cuore caldo, tale da portare un lungo periodo di stabilità su gran parte del territorio italiano. Il bel tempo potrebbe protrarsi per tutta la terza settimana del mese, con una fase dal sapore prettamente primaverile. Sono ipotizzate, infatti, anomalie termiche che potrebbero spingersi, soprattutto sulle regioni settentrionali e Alpine, fino a 7-8°C sopra media. Ma temperatura in eccesso rispetto alla norma, riguarderebbe un po’ tutto il Paese con valori dai 2/3°C sopra media al Sud, fino ai 5-6°C sopra media diffusi sul resto dell’Italia.

La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione sul medio-lungo periodo, apportando quotidiani aggiornamenti.