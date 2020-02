Previsioni Meteo, a San Valentino veloce peggioramento con piogge localmente intense. Temperature in calo, attenzione a qualche nevicata

Previsioni Meteo – Continua l’altalena tra fasi anticicloniche, le quali risultano in linea generale prevalenti, e brevi fasi caratterizzate da incursioni nordatlantiche, sotto forma di impulsi o nuclei Instabili veloci, magari con azione non diretta sulla nostra penisola, ma il cui transito produce comunque degli effetti e localmente anche importanti. Si è appena affievolita l’azione delle correnti nord-occidentali legate alla tempesta Ciara in parziale penetrazione anche sul nostro bacino e responsabile dei venti intensi nelle ultime 48 ore, e già, da domani, dopo una pausa interlocutoria oggi, un altro impulso nordatlantico diretto verso i Balcani, influenzerà il tempo sull’Italia.

Le correnti occidentali che lo precederanno, apporteranno nubi in transito nella mattinata di domani, giovedì 13, tra la Sardegna e il medio-basso Tirreno, con diffusa copertura del cielo e anche locali addensamenti, ma scarsi fenomeni o qualcuno debole sull’isola. Nubi in aumento con addensamenti anche sui settori Alpini, soprattutto centro-occidentali e sulla Toscana, ma ancora con fenomeni assenti o scarsi.

Dalle ore pomeridiane di domani, la nuvolosità, però, andrà intensificandosi sulle Alpi occidentali, quindi su Alpi Pennine, Graie, Cozie e Lepontine, con addensamenti e precipitazioni sparse, le quali inizieranno a essere anche di buona consistenza sulle Alpi Graie, Pennine e sulla Valle D’Aosta in genere, con nevicate a 1300/1400 m. Qualche debole pioggia anche su Nord Toscana.

Attenzione nella sera di giovedì e nella notte su venerdì, perché il tempo peggiorerà in maniera più seria su alta Toscana, Levante Ligure e ancora una volta sui settori Alpini, soprattutto su Alpi della Valle d’Aosta. In questa fase sui settori citati, ci saranno le precipitazioni più intense, nell’ordine anche di 40-50 mm in poche ore sulla Toscana settentrionale soprattutto fra le province di Lucca e di Massa Carrara, qui anche fino a 60/70 mm. Nevicate abbondanti sulle Alpi Graie e anche Pennine, intorno agli 800/1100 m e locali nevicate intorno ai 1000-1200 metri anche sul resto delle Alpi, specie più settentrionali e di confine. Possibili fino a 20-30 cm di neve intorno ai 1000/1200 m sulle Alpi più occidentali della Valle d’Aosta, ma alcuni cm anche più in basso, fino a 6/700 m.

Nel giorno di San Valentino andranno via via cessando le precipitazioni sui settori Alpini o ancora qualche residua nevicata sulle Alpi centro orientali, mentre le nubi e le piogge andranno interessando il centro Appennino, il Lazio, la Campania e via via gran parte del Sud peninsulare. Su questi settori le piogge più intense potranno interessare parte della Campania occidentale, soprattutto il Salernitano, e il Cosentino, nel Nord della Calabria, qui fino a 10-15 mm, occasionalmente sui 20 mm sul Reatino, nel Lazio, e tra Sudovest Lucania e Nordovest Calabria. Altrove al Centro Sud piogge mediamente deboli, nell’ordine di qualche millimetro. Sul resto del Paese, pochi fenomeni e anche più ampie schiarite.

Migliorerà ovunque entro sabato 15, anche se vanno rilevati un po’ di venti più sostenuti settentrionali sui bacini centro meridionali e al Sud e un certo calo termico generale per via, appunto, di una circolazione più fresca da Nord.