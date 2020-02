Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 16 Febbraio: possibili piogge per San Valentino

Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 16 febbraio 2020.

Oggi al Nord: molto nuvoloso con precipitazioni sparse tra Pianura veneta, Emilia-Romagna orientale e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della giornata i fenomeni si attenueranno gradualmente lasciando spazio ad ampie schiarite a iniziare da Piemonte e Lombardia, a eccezione delle aree alpine dove, sulle zone di confine, si intensificheranno con nevicate da sparse a diffuse a quote superiori ai 1400-1500 m, specie lungo il settore centro-occidentale. Centro e Sardegna: molto nuvoloso con deboli e isolate precipitazioni al mattino su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna; nel corso della giornata i fenomeni si localizzeranno a ridosso del versante occidentale dell’area appenninica peninsulare, attenuandosi altrove, con parziali schiarite lungo le coste. Sud e Sicilia: molto nuvoloso sulla Campania, Basilicata tirrenica e Calabria con piogge e isolati rovesci che si attenueranno gradualmente nel corso del pomeriggio; parzialmente nuvoloso altrove con schiarite. Temperature: minime in deciso aumento al Centro-Sud, su Liguria e Pianura padano-veneta; stazionarie o in lieve calo sulle zone alpine. Massime in lieve aumento, più deciso sul basso Piemonte e lungo il versante adriatico. Venti: deboli di direzione variabile al Nord, con rinforzi da sudovest sulla Liguria e da sud sulle coste adriatiche; da deboli a moderati sudoccidentali al Centro-Sud, in generale intensificazione. Mari: da molto mosso ad agitato il mar Ligure, tendente a molto agitato dal pomeriggio; da molto mossi ad agitati il Tirreno centro-settentrionale; da mossi a molto mossi tutti i rimanenti mari.

Domani al Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine, con deboli precipitazioni specie su quelle centro-occidentali. Quota neve generalmente oltre i 1500 metri; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione, salvo locali nebbie e foschie sulla pianura veneta e del Friuli-Venezia Giulia al mattino. Centro e Sardegna: al primo mattino annuvolamenti compatti sulla Sardegna centro-occidentale e lungo la dorsale appenninica, con isolati piovaschi sul versante tirrenico dell’Appennino. Dalla tarda mattinata diradamento della nuvolosità compatta e aumento delle velature, queste ultime anche spesse dalla sera; sul resto del Centro cielo poco nuvoloso con al più velature in transito. Dalla sera aumento della copertura nuvolosa per nubi medio-alte. Sud e Sicilia: molte nubi sulle aree tirreniche peninsulari con associate deboli piogge lungo le aree appenniniche. Nel pomeriggio parziale diradamento della nuvolosità prima di un nuovo aumento della copertura nuvolosa dalla sera. Sul resto del Sud prevalenza di sole; attese velature serali su Molise, Puglia centrosettentrionale e Sicilia orientale. Temperature: minime in diminuzione su Lombardia orientale, pianura veneta e romagnola e aree alpine centro-occidentali, più marcata sulla Valle d’Aosta, in aumento sul resto del paese, più sensibile sulle aree costiere adriatiche centrali e meridionali. Massime in calo su Alpi e Prealpi, più marcato su quelle del Trentino-Alto Adige, in rialzo altrove. Venti: occidentali forti con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Liguria di ponente, coste tirreniche centrali peninsulari, bocche di Bonifacio e rilievi appenninici, con rinforzi su questi ultimi specie sul versante Adriatico, moderati sul resto del Centro e al Sud ma con generale e graduale attenuazione nel corso della giornata; forti di Foehn con raffiche fino a burrasca o burrasca forte sulle Alpi ma in attenuazione dal pomeriggio; deboli da ovest sul resto del Nord ma tendenti a divenire variabili nella serata. Mari: da agitato a molto agitato il mar Ligure; da agitato a localmente molto agitato lo Ionio settentrionale; da molto mosso ad agitato il Tirreno settentrionale; da mossi a molto mossi il restante Tirreno, il mare di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il restante Ionio; da poco mossi a mossi i restanti mari; generale attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.

Mercoledì 12 febbraio al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo annuvolamenti compatti sui rilievi di confine centro-occidentali. Centro e Sardegna: al mattino annuvolamenti compatti su Toscana, Umbria e Marche, con isolati piovaschi sull’Appennino toscano e umbro. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità con decisi rasserenamenti; sul resto del Centro estesa nuvolosità medio-alta. Dal pomeriggio rapido diradamento della copertura nuvolosa sulle aree peninsulari con successivo cielo stellato, salvo locali addensamenti compatti serali lungo le aree costiere e nell’immediato entroterra dell’Abruzzo. Sud e Sicilia: condizioni di tempo stabile sulla Sicilia con cielo in prevalenza velato; molte nubi lungo le aree tirreniche peninsulari ma con isolati piovaschi relegati alle aree appenniniche; sul resto del Sud alternanza di schiarite e annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Temperature: minime in rialzo sulla Sicilia, stazionarie su Appennino toscano, Umbria, entroterra marchigiano, Puglia meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria meridionale, in diminuzione altrove, più marcata su Emilia-Romagna, pianura di Piemonte e Lombardia occidentale. Massime stazionarie su Alpi e Prealpi centro-orientali, alta pianura veneta, Friuli-Venezia Giulia, Toscana meridionale, Sardegna centromeridionale e Sicilia meridionale, in lieve rialzo su Calabria e Sicilia tirreniche, in diminuzione sul resto del paese. Venti: occidentali da moderati a forti su bocche di Bonifacio e coste toscane, da deboli a moderati su restante Toscana e coste laziali, deboli sul resto del Centro peninsulare e al Sud; deboli settentrionali al Nord e sul resto della Sardegna. Mari: molto mossi il mar Ligure, il mare di Sardegna, il Tirreno settentrionale e parte est di quello meridionale; poco mosso l’Adriatico; mossi i restanti bacini.

Giovedì 13 febbraio condizioni di tempo stabile con cielo in prevalenza velato. Tuttavia, dalla sera è atteso un aumento della copertura nuvolosa per nubi basse al Nord, su buona parte del Centro peninsulare e sulla Campania, con precipitazioni su Alpi e Prealpi, Appennino settentrionale e alta Toscana. Quota neve generalmente oltre i 1000-1100 metri.

Venerdì 14 febbraio molte nubi al centro con possibili rovesci sparsi, in trasferimento pomeridiano alle regioni meridionali peninsulari. Cielo molto nuvoloso su Alpi e Prealpi con possibili deboli nevicate oltre i 1200 metri in attenuazione tarda serale. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord e sulla Sicilia.

Sabato 15 febbraio condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il paese.

Domenica 16 febbraio alternanza di schiarite e annuvolamenti su Sardegna, Liguria e Toscana. Cielo in prevalenza velato altrove.