Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 13 Febbraio: temperature in aumento

Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 13 febbraio 2020.

Oggi al Nord cielo generalmente sereno ovunque. In mattinata locali foschie in Pianura padana e nel pomeriggio locali addensamenti nuvolosi di nubi basse su Liguria. Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e cielo sgombro da nubi su tutte le regioni, in serata sulla Sardegna locali velature. Sud e Sicilia: condizioni di tempo stabile con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti nuvolosi al mattino sui settori ionici. Temperature: minime in diminuzione su Prealpi, aree costiere adriatiche centrosettentrionali, Puglia centromeridionale, Basilicata orientale, Calabria e isole maggiori, stazionarie in Pianura padana, in aumento sul resto del paese. Massime senza variazioni di rilievo in Pianura padana, in sensibile rialzo altrove, specie al Centro-Sud.

Domani al Nord addensamenti compatti sulla Pianura padana piemontese con interessamento pomeridiano della Liguria di levante. Bel tempo altrove ma con nubi medio-alte sul restante settore occidentale, in graduale estensione durante la giornata a Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto. Centro e Sardegna: al mattino estese velature sulla Sardegna, cielo poco nuvoloso sull’alta Toscana e sereno sulle altre zone. Dal pomeriggio esse trasleranno dapprima sulla Toscana e poi su Marche settentrionali, Umbria e Lazio, abbandonando progressivamente la Sardegna. Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità ovunque. Temperature: minime e massime in diminuzione su aree alpine e appenniniche settentrionali, in aumento sul resto del paese.

Domenica 9 febbraio al Nord iniziale ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità in progressiva intensificazione dalla tarda mattinata con locali piovaschi o deboli rovesci dalla serata sulla Liguria di levante e qualche fiocco di neve notturno sui rilievi di Val d’Aosta e Piemonte settentrionale. Centro e Sardegna: al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso su Toscana e Sardegna, velato sulle altre regioni; nubi in successivo graduale aumento dal settore tirrenico a quello adriatico, con isolati lievi fenomeni tardo serali sulla Toscana. Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo a parte qualche velatura di passaggio; addensamenti più compatti dalla tarda serata sulla Campania. Temperature: minime in aumento sulla Pianura padana e al Centro, più tenue sulle due isole maggiori e sulla Campania, generalmente stazionarie altrove. Massime in rialzo su Emilia-Romagna, regioni centromeridionali adriatiche e Sardegna orientale, senza variazioni sulle restanti zone.

Lunedì 10 al primo mattino molte nubi al Nord e sulle regioni tirreniche, con piogge o rovesci sparsi, nevicate lungo l’arco alpino e locali temporali su levante ligure e alta Toscana. Cielo in generale velato sul resto del paese. Dalla seconda parte della mattinata graduale diradamento della nuvolosità sulle aree pianeggianti del Nord e sulla Liguria, in estensione serale anche alle aree costiere delle regioni centrali tirreniche.

Martedì 11 addensamenti compatti lungo l’arco alpino con nevicate da sparse a diffuse; locali addensamenti consistenti sulle regioni tirreniche peninsulari con deboli piovaschi sparsi, in diradamento già dalla seconda parte della mattinata. Bel tempo sul resto del paese.

Mercoledì 12 nuovo aumento della nuvolosità un po’ ovunque, più compatta sull’Appennino settentrionale e sulle regioni centromeridionali tirreniche con deboli fenomeni a prevalente carattere di rovescio; qualche fiocco di neve sui rilievi abruzzesi dal pomeriggio; schiarite sempre più ampie dalla tarda mattinata a partire dal settore alpino e prealpino in veloce estensione al Centro-Sud.

Nella giornata di giovedì 13 bel tempo su quasi tutto il paese ma locali annuvolamenti su Liguria, Pianura padana centroccidentale e coste toscane, velature sulle sue isole maggiori.