Previsioni Meteo Aeronautica Militare: freddo e neve, il bollettino per i prossimi giorni

Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 10 febbraio 2020.

Oggi al Nord: molte nubi sull’arco alpino con nevicate deboli ma diffuse oltre i 500-700 metri; addensamenti di nubi basse su Liguria, pianura padano-veneta e coste romagnole accompagnate da foschie estese e nebbie in rapido dissolvimento; sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione con annuvolamenti più compatti sul Friuli Venezia con associate locali piogge. Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna; iniziali addensamenti sparsi a ridosso dei rilievi appenninici, Marche settentrionali e sul versante tirrenico con foschie dense e qualche banco di nebbia lungo le coste e nelle vallate interne in rapido dissolvimento; cielo in prevalenza sereno o velato altrove. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità medio-alta fra la Toscana meridionale e le restanti regioni peninsulari con precipitazioni locali sulla bassa Toscana, sparse su aree interne del Lazio, Umbria e settore adriatico; ampie schiarite in serata su umbria e regioni tirreniche mentre comparirà la neve oltre i 700-800 metri sulle aree montuose fra Marche meridionali e Abruzzo e qualche rovescio o temporale lungo le coste. Sud e Sicilia: annuvolamenti consistenti sul settore tirrenico e fra Molise e Puglia garganica con qualche foschia o banco di nebbia nelle aree interne e la possibilità di qualche debole pioggia più probabile in sulle altre zone condizioni di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso; nel corso del pomeriggio graduale peggioramento ad iniziare da Molise e Puglia garganica in estensione al resto del sud peninsulare e alla Sicilia nord orientale con precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio; qualche fiocco di neve possibile in nottata sulla Sila e sui rilievi fra Molise, Campania e Basilicata al di sopra dei 700-800 metri. Temperature: massime in decisa flessione su nord ovest, aree alpine e prealpine, settori appenninici, Sardegna e versante tirrenico in generale; in temporaneo aumento su pianura padano veneta, Romagna, Sicilia e versanti adriatici e ionici; senza variazioni di rilievo sulle restanti aree.

Domani al Nord annuvolamenti compatti sull’arco alpino con nevicate deboli ma diffuse a partire da 400-500 metri su quello centrorientale, oltre i 700-900 su piemontese e valdostano, in graduale miglioramento durante la giornata; bel tempo sul resto del territorio. Centro e Sardegna: molte nubi sull’Abruzzo e localmente sulle marche meridionali con deboli fenomeni, a prevalente carattere nevoso oltre i 500-600 metri, in parziale riduzione serale; cielo generalmente sereno altrove con parziali velature fino a sera sulle restanti aree marchigiane e sull’Umbria. Sud e Sicilia: condizioni di moderato maltempo sul settore adriatico, appennino e sulla Sicilia settentrionale con deboli piogge e rovesci, anche nevosi a partire dai 500-700 metri, in miglioramento serale; sulle altre zone nuvolosità medio-alta in graduale dissolvimento dal tardo pomeriggio. Temperature: in forte diminuzione ovunque, con le massime in lieve ripresa sull’arco alpino centroccidentale.

Giovedì 06/02/20 al Nord: condizioni di tempo stabile e soleggiato seppur con transito di innocue velature, piu’ spesse fino a sera sulle aree alpine occidentali. Centro e Sardegna: estesa nuvolosità alta e sottile sull’isola e condizioni di bel tempo sulle regioni peninsulari. Sud e Sicilia: residui addensamenti compatti su Calabria ionica e Sicilia settentrionale con deboli precipitazioni associate, nevose oltre i 500-600 metri, ma in rapido assorbimento dal pomeriggio con ampi rasserenamenti serali; sul restante meridione cielo sereno o poco nuvoloso, a parte qualche annuvolamento più consistente atteso al mattino sul versante orientale dell’isola. Temperature: minime in lieve rialzo sulle aree alpine; in flessione sulle zone pianeggianti settentrionali, Sardegna, coste toscane, Marche, Lazio, Abruzzo ed al meridione; senza variazioni altrove; massime in aumento su Alpi e rilievi appenninici emiliano-romagnoli; in diminuzione sulla pianura padana, Toscana, basso Lazio, nord Campania, Puglia centromeridionale, Basilicata ionica, Calabria centrosettentrionale ed isole maggiori.

Venerdì 07/02/20: cielo in generale sereno, salvo nubi basse e stratiformi attese su Liguria, coste toscane, Puglia e, dalle ore serali, sulla pianura padana centroccidentale.

Sabato 08/02/20: ancora nubi basse su settore ligure, pianure nordoccidentali e sull’area pugliese al mattino; bel tempo altrove, ma con velature via via sempre più spesse in arrivo su gran parte del settentrione, Sardegna e Toscana.

Domenica 09/02/20 e lunedì 10/02/20. Domenica: nebbie estese sulla pianura padano-veneta e nubi basse su Toscana e Liguria con qualche piovasco dal pomeriggio/sera su quest’ultima; tempo stabile e soleggiato sulle altre zone, seppur con transito di velature al mattino. Lunedì: molte nubi al nord, regioni tirreniche, Umbria e Marche settentrionali con nebbie diffuse sulle pianure del nord e deboli fenomeni attesi tra levante ligure e Toscana settentrionale; cielo sereno sul resto del Paese.