Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: veloce incursione fredda con deboli piogge

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per oggi 19 Febbraio 2020

Oggi al Nord addensamenti sparsi su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con locali deboli piogge e qualche debole nevicata fra Trentino, Veneto e Friuli oltre i 1200 metri; nel pomeriggio possibilità di qualche isolato rovescio o temporale su aree prealpine venete e sul Friuli Venezia Giulia, dove si attarderanno in serata, mentre ampie schiarite si avranno fra Lombardia ed Emilia, in graduale estensione alle restanti aree. Parzialmente nuvoloso su Liguria, Piemonte e Val d’Aosta con temporanei addensamenti su quest’ultima e sulle Alpi piemontesi con deboli precipitazioni, a carattere nevoso sulle aree di confine oltre i 1300-1400 metri; tendenza ad ampie schiarite già nel corso della mattinata-primo pomeriggio. Presenza di foschie e banchi di nebbia nella pianura padano-veneta in rapido dissolvimento. Centro e Sardegna: sulle regioni peninsulari nuvolosità irregolare in intensificazione con addensamenti compatti che dalle aree tirreniche tenderanno a concentrarsi più che altro sulle aree interne e adriatiche con deboli piogge iniziali in intensificazione e seguite da rovesci sparsi e isolati temporali fra il pomeriggio e la sera; nel corso del tardo pomeriggio tendenza ad attenuazione dei fenomeni con ampie schiarite a partire da Toscana, Umbria occidentale e dalla serata sul Lazio. Qualche debole nevicata dal tardo pomeriggio sull’Appennino fra Marche e Abruzzo generalmente oltre i 1200-1300 metri; sulla Sardegna locali addensamenti compatti sulle aree centro-occidentali dell’isola con la possibilità di qualche isolata pioggia nel pomeriggio-sera sulle aree montuose settentrionali. Presenza di foschie e isolati banchi di nebbia in dissolvimento nel corso della mattinata nelle vallate interne e lungo i litorali tirrenici. Sud e Sicilia: cielo velato sulla Sicilia, salvo annuvolamenti compatti sull’area tirrenica, più consistenti dal pomeriggio-sera; sul resto del Sud nuvolosità irregolare con addensamenti compatti sulle aree tirreniche con associate deboli piogge in intensificazione ed estensione alle restanti aree con rovesci, che oltre ai settori tirrenici cominceranno a interessare anche Molise e Puglia, dove si potranno avere dei temporali dalla serata. Temperature: massime in diminuzione al Nord-Ovest, su Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, rilievi del Veneto e regioni centrali; senza notevoli variazioni altrove.

Le Previsioni Meteo per domani 20 Febbraio 2020

Domani al Nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con annuvolamenti compatti serali sui rilievi di confine di Valle d’Aosta e Piemonte. Centro e Sardegna: inizialmente molte nubi su Sardegna, Marche meridionali e Abruzzo, con qualche sporadico fiocco di neve su quest’ultimo, in rapido miglioramento mattutino; condizioni di tempo stabile e soleggiato altrove. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso su regioni adriatiche, Basilicata, Calabria meridionale e Sicilia tirrenica con deboli piogge; locali rovesci possibili sulla Puglia. Dal primo pomeriggio attenuazione dei fenomeni con schiarite sempre più ampie. Bel tempo sulle restanti zone. Temperature: minime in diminuzione su gran parte del Nord, al Centro e sulle regioni meridionali tirreniche, stazionarie su Alpi, Piemonte, Liguria, isole maggiori, Puglia. Massime in rialzo su Valle d’Aosta, rilievi di confine e Sardegna, in diminuzione altrove, più marcata su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

Le Previsioni Meteo fino al 25 Febbraio 2020

Venerdì 21 febbraio al Nord iniziali annuvolamenti compatti sui rilievi di confine, in rapido dissolvimento; condizioni di bel tempo altrove con velature estese in arrivo dalla serata; banchi di nebbia sulla pianura padano-veneta al mattino e dopo il tramonto. Centro e Sardegna: cielo sereno ovunque con nubi basse o foschie dense sulla Sardegna occidentale; dalla nottata nuvolosità alta interesserà Toscana, Umbria e alto Lazio. Sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato su tutte le aree con qualche isolato annuvolamento sulla Calabria meridionale. Temperature: minime in aumento sui rilievi di confine, più lieve sulle aree appenniniche centrali, in diminuzione al Sud, senza variazioni altrove. Massime in rialzo un po’ ovunque a eccezione della Pianura padana centrorientale, dove risulteranno stazionarie.

Sabato 22 al mattino addensamenti compatti sulla Sardegna meridionale con isolati piovaschi; attese ampie schiarite dal pomeriggio. Sul resto del paese cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo velature in temporaneo transito al Nord. Domenica 23 molte nubi sull’Appennino settentrionale, restante Liguria, Toscana e Umbria settentrionale, con possibili deboli piogge intermittenti sulla Liguria. Altrove condizioni di tempo stabile e soleggiato, a eccezione di qualche nube più consistente sulle aree tirreniche meridionali peninsulari.

Lunedì 24 nubi basse e locali banchi di nebbia su regioni tirreniche e Liguria, con nuvolosità in intensificazione pomeridiana e qualche debole pioggia in serata su quest’ultima regione; cielo generalmente sereno altrove ma con velature in arrivo dalla tarda sera.

Nella giornata di martedì 25 moderato peggioramento al Nord e sulle regioni centrali tirreniche con annuvolamenti diffusi e qualche debole precipitazione su Pianura padana settentrionale, Liguria e Toscana; ampio soleggiamento sulle restanti zone con qualche nube medio-alta in transito diurno.