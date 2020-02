Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: instabilità tra deboli precipitazioni e nubi diffuse

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per oggi 18 Febbraio 2020

Oggi al Nord molto nuvoloso al mattino sulla Liguria centrorientale, Lombardia orientale e triveneto,con isolate deboli piogge, localmente moderate sul ligure, in graduale attenuazione dal primo pomeriggio; cielo generalmente sereno o poco nuvoloso altrove, salvo la presenza di nuvolosità bassa associata a foschie anche dense e nebbie in banchi sulla pianura padano-veneta, in temporaneo e parziale diradamento durante le ore centrali della giornata. Centro e Sardegna: molte nubi sull’alta Toscana con deboli piogge sparse localmente anche moderate, in esaurimento serale; inizialmente da poco a parzialmente nuvoloso sulla Toscana meridionale, Lazio ed Umbria, con nubi in aumento ed estensione pomeridiana al resto del centro, con delle possibili deboli piogge sulle marche settore nord al pomeriggio-sera; annuvolamenti medio-alti a centro giornata sull’isola con temporanee schiarite del cielo. Sud e Sicilia: nuvoloso per nubi medio-basse su Campania, ovest Molise, Calabria e Basilicata tirreniche e sicilia settentrionale; nubi alte con ampi spazi di sereno sul resto del meridione. Temperature: minime in lieve aumento al centro-sud, in calo sul nord-ovest, senza variazioni altrove; massime in diminuzione sul settore alpino, romagna, regioni adriatiche centromeridionali e sardegna centro-nord, in aumento sulle restanti aree del nord, senza variazioni significative altrove.

Le Previsioni Meteo per domani 19 Febbraio 2020

Domani al Nord: addensamenti compatti lungo l’arco alpino con deboli precipitazioni, a carattere nevoso sulle creste di confine generalmente oltre i 1200-1300 metri. Locali deboli nevicate attese sulle prealpi venete al mattino; molte nubi anche sul resto del nord, con deboli piogge su pianura lombarda, emiliana ed Appennino. Dal primo pomeriggio diradamento della nuvolosità con successive ampie schiarite, salvo che sul Friuli-Venezia Giulia dove nel tardo pomeriggio sono attesi locali rovesci prima di un miglioramento serale anche su questa regione. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto su tutto il settore peninsulare con precipitazioni sparse, a carattere di rovescio a ridosso della dorsale appenninica. Dal pomeriggio attese ampie schiarite sulla Toscana e dalla sera sul Lazio. Quota neve sull’appennino di Marche ed Abruzzo generalmente oltre i 1400 metri; locali addensamenti compatti sulla Sardegna centro-occidentale e cielo sereno sul resto dell’isola. Sud e Sicilia: cielo velato sulla Sicilia, salvo annuvolamenti compatti sull’area tirrenica, più consistenti dal pomeriggio, con deboli piogge attese dalla sera; sul resto del sud nuvolosità diffusa, meno compatta al primo mattino sulla puglia centromeridionale e sul resto delle coste ioniche. Dalla tarda mattinata attese deboli precipitazioni a partire dalle aree più settentrionali in successiva estensione alle restanti zone peninsulari. Fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale attesi su Puglia ed aree montuose di Campania e Basilicata dal tardo pomeriggio. Temperature: minime in diminuzione su aree alpine, prealpine, appennino settentrionale, Liguria ed Emilia-Romagna restanti, Sardegna centrosettentrionale e Toscana, stazionarie sul resto del nord, senza variazioni di rilievo o in lieve aumento sul resto del Paese; massime in diminuzione al nord-ovest, su Trentino-Alto Adige, rilievi di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, regioni centrali e Molise, stazionarie altrove.

Le Previsioni Meteo fino al 24 Febbraio 2020

Giovedì 20/02/20. Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Tuttavia, sono attesi annuvolamenti compatti serali sulle creste di confine di Valle d’Aosta e Piemonte. Centro e Sardegna: molte nubi su Marche meridionali ed Abruzzo con deboli precipitazioni, a carattere nevoso generalmente oltre i 1000-1100 metri. Dalla tarda mattinata attenuazione dei fenomeni con successive ampie schiarite; condizioni di tempo stabile e soleggiato altrove, salvo locali addensamenti compatti sull’area occidentale della sardegna al mattino. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso su Molise, Puglia, aree montuose di Campania e Basilicata, Calabria meridionale e Sicilia tirrenica con deboli piogge associate, salvo locali rovesci sulla Puglia. Dal primo pomeriggio attenuazione dei fenomeni con successivo cielo sereno; sul resto del sud e della Sicilia ampi e persistenti rasserenamenti per l’intero periodo. Temperature: minime stazionarie su Alpi, restante Liguria ed isole maggiori, in calo sul resto del Paese, più marcato su pianura padana orientale e lombarda; massime in rialzo su Valle d’Aosta, restanti rilievi di confine e Sardegna, in diminuzione altrove, più marcata su Molise, Puglia e Basilicata.

Venerdì 21/02/20: al mattino cielo parzialmente nuvoloso sui rilievi di confine con deboli precipitazioni sulle creste di confine poi cielo sereno dal pomeriggio. Sul resto del Paese tempo generalmente stabile e soleggiato, ad eccezione di locali annuvolamenti compatti sulla Sardegna.

Sabato 22/02/20: al mattino addensamenti compatti sulla Sardegna meridionale con isolati piovaschi; attese ampie schiarite dal pomeriggio. Sul resto del paese cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo velature in temporaneo transito al nord.

Domenica 23/02/20 e lunedì 24/02/20: molte nubi sull’Appennino settentrionale, restante Liguria, Toscana ed Umbria settentrionale, con possibili deboli piogge intermittenti sulla Liguria. Altrove condizioni di tempo stabile e soleggiato, ad eccezione di qualche nube più consistente sulle aree tirreniche meridionali peninsulari. Lunedì ancora cielo molto nuvoloso su Liguria, Appennino settentrionale ed alta Toscana, con possibili deboli piogge su queste ultime due aree.Sul resto del nord cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali foschie al mattino sulla pianura padana. Ampi e persistenti rasserenamenti sul resto del Paese, salvo addensamenti compatti su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche.