Previsioni Meteo Aeronautica Militare: dopo l’irruzione fredda l’Anticiclone torna protagonista

Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino all’11 febbraio 2020.

Oggi al Nord molte nubi sul settore alpino con nevicate sulle aree più settentrionali mediamente intorno 400-500 metri, in miglioramento già durante la mattina sulle aree centro-occidentali e tra pomeriggio e sera su quelle orientali. Cielo sereno sul resto del Nord. Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare a tratti intensa su Marche e Abruzzo, con precipitazioni locali sulle Marche, specie settore meridionale, e inizialmente isolate sull’Abruzzo, dove diverranno sparse nel pomeriggio e fino la tarda serata, con quota neve inizialmente intorno ai 1000 metri e in calo fino intorno 700 metri. Ampie schiarite in serata sulle Marche e in rapida estensione all’Abruzzo; cielo pressoché sereno sul resto del Centro con nubi medie in transito da est su Umbria, Lazio e bassa Toscana nel pomeriggio e qualche addensamento serale sulle coste orientali della Sardegna. Sud e Sicilia: molte nubi con piogge sparse e isolati rovesci su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia settentrionale e Appennino campano, con quota neve inizialmente intorno ai 900 metri e in calo fino intorno 600 metri; poco o parzialmente nuvoloso sul resto di Campania e Sicilia, con qualche addensamento in più associato a locali precipitazioni nell’entroterra campano. Temperature: tutte in generale e sensibile diminuzione a eccezione di Valle d’Aosta e Alpi piemontesi, dove le massime saranno un lieve aumento. Venti: ovunque dai quadranti settentrionali, moderati al Nord con ulteriori rinforzi su settore alpino, Liguria e coste adriatiche e in lenta diminuzione; mediamente forti al centro-sud con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte sui rilievi montuosi, sulle coste adriatiche e su quelle tirreniche di Sicilia e Calabria, in attenuazione sulla Toscana dal tardo pomeriggio. Mari: da molto mossi a localmente agitati alto Adriatico, Tirreno settentrionale e mar Ligure, con moto ondoso in lenta diminuzione fino a localmente mosso sul mar Ligure e localmente molto mosso sul Tirreno settentrionale per fine giornata; molto agitati mare e canale di Sardegna, stretto di Sicilia e Tirreno centro-meridionale, con moto ondoso in lenta diminuzione su Tirreno centrale, mare e canale di Sardegna; da agitati a molto agitati medio-basso Adriatico e Ionio.

Domani al Nord: condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo spesse ma innocue velature attese al primo mattino sulle zone alpine e prealpine; al mattino attese gelate sulla Pianura padana. Centro e Sardegna: estesa nuvolosità alta e stratiforme sulla Sardegna e ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità sulle regioni peninsulari. Sud e Sicilia: al mattino addensamenti compatti su Calabria ionica e Sicilia settentrionale con deboli precipitazioni associate, localmente anche a carattere di rovescio.Quota neve oltre i 900 metri sui rilievi della Calabria e oltre i 1000 metri su quelli tirrenici della Sicilia. Dal pomeriggio rapida attenuazione dei fenomeni seguita da ampi rasserenamenti serali; sul restante meridione cielo sereno o poco nuvoloso, a parte qualche annuvolamento più consistente atteso al mattino su Sicilia orientale, Basilicata e Puglia centromeridionale. Temperature: minime in lieve rialzo sulle aree alpine, in flessione sulle zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, nonché su Sardegna, coste e rilievi toscani, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e al Sud, senza variazioni altrove. Massime in aumento su Alpi e rilievi appenninici emiliano-romagnoli, in sensibile diminuzione sulla Pianura padana, meno marcata su Toscana, Lazio, nord Campania, Puglia centromeridionale, Basilicata ionica, Calabria centrosettentrionale e isole maggiori. Venti: deboli meridionali sulla Liguria, variabili sul restante Settentrione e settentrionali sulle regioni centrali; da moderati a forti di provenienza settentrionale al Meridione con raffiche fino a burrasca forte, ma in attenuazione dal tardo pomeriggio. Mari: da agitati a molto agitati al mattino il Tirreno meridionale e lo stretto di Sicilia e fino a sera lo Ionio e l’Adriatico meridionale; da molto mossi ad agitati al mattino il canale di Sardegna, Tirreno centrale e medio Adriatico; da poco mossi a mossi l’Adriatico settentrionale e il mar Ligure; mossi o molto mossi i restanti bacini.

Venerdì 7 febbraio al Nord: inizialmente cielo sereno ovunque. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità compatta sulla Liguria, in successiva estensione a pianura piemontese, Lombardia orientale e Appennino emiliano. Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità su tutte le regioni. Sud e Sicilia: condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, a eccezione di annuvolamenti compatti su coste pugliesi, sparsi su Basilicata e Calabria tirrenica. Temperature: minime stazionarie su Pianura padana, aree interne di Puglia e Sicilia, in aumento altrove, più marcato su Toscana e alto Lazio; massime senza variazioni di rilievo su Piemonte, pianura di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in sensibile rialzo altrove, specie al Centro-sud. Venti: settentrionali da moderati a temporaneamente forti su Salento e restanti aree ioniche peninsulari, deboli sul resto del Sud; deboli meridionali sulla Sardegna; deboli variabili altrove. Mari: Da molto mosso ad agitato al largo lo Ionio ma con rapida attenuazione del moto ondoso; molto mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e l’Adriatico meridionale ma con moto ondoso in diminuzione su questi ultimi bacini; mossi il mare di Sardegna, il Tirreno meridionale e l’Adriatico centrale; poco mossi o localmente mossi i restanti bacini.

Sabato 8 febbraio: tempo stabile ovunque, a eccezione di annuvolamenti più consistenti al Nord-ovest e dalla sera su isole maggiori, Toscana e alto Lazio.

Domenica 9 febbraio: molte nubi al Nord, con nebbie sulla pianura padano-veneta al mattino e possibili deboli piogge sull’Appennino. Prevalenza di sole sul versante adriatico e ionico e alternanza di schiarite e annuvolamenti altrove.

Lunedì 10 febbraio cielo molto nuvoloso al Nord, su isole maggiori, Umbria e regioni tirreniche con deboli precipitazioni sparse, più diffuse su Alpi, Appennino ligure e toscano. Quota neve sulle Alpi generalmente oltre i 1700 metri. Poche nubi altrove.

Martedì 11 febbraio molte nubi su Alpi, Emilia-Romagna e regioni tirreniche con possibili precipitazioni su Alpi, Appennino toscano e area tirrenica calabrese. Nevicate sui rilievi alpini generalmente oltre i 1700-1800 metri. Cielo poco nuvoloso sul resto del paese.