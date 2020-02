Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: piogge e rovesci sparsi in settimana

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per oggi 17 Febbraio 2020

Oggi al Nord: estesa nuvolosità bassa in pianura padana e addensamenti compatti sulla Liguria, con piogge in estensione durante la giornata a basso Piemonte, ovest Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e nord Veneto. Attenuazione serale a partire dall’area pianeggiante del Piemonte; alte velature sulle rimanenti aree; dal pomeriggio aumento delle nubi sul settore alpino, con nevicate oltre i 1500 metri su quello valdostano, lombardo e piemontese settentrionale; foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure e lungo i litorali adriatici fino al mattino e dopo il tramonto. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Toscana settentrionale con deboli fenomeni associati; cielo sereno o poco nuvoloso altrove, con velature di passaggio durante la giornata ed aumento della nuvolosità dalla serata sulle regioni tirreniche peninsulari. Foschie dense e locali banchi di nebbia sulle sulle vallate fino al mattino e dopo il tramonto. Sud e Sicilia: cielo inizialmente quasi sereno con velature in graduale aumento durante la mattinata. Temperature: minime in aumento su Pianura padana, Liguria ed area appenninica, stazionarie sul resto del Paese; massime in flessione sulla Pianura padana settentrionale, in rialzo su Emilia-Romagna centrorientale, regioni adriatiche meridionali e settore ionico, senza variazioni altrove. Venti: deboli variabili al nord; deboli dai quadranti meridionali sul resto del Paese, con locali rinforzi sulla Liguria. Mari: calmi o poco mossi quasi tutti i bacini, localmente mossi il mar Ligure e quelli circostanti la Sardegna; dalla serata incremento del moto ondoso sul mar Ligure.

Le Previsioni Meteo per domani 18 Febbraio 2020

Domani al Nord: molte nubi sulla Liguria centrorientale e sulle regioni orientali, con deboli fenomeni a prevalente carattere di rovescio, in graduale attenuazione dal pomeriggio; residua nuvolosità e qualche fiocco di neve sull’arco alpino in veloce miglioramento mattutino; cielo generalmente sereno altrove ma con nebbie diffuse sulla Pianura padano-veneta, in parziale diradamento durante le ore centrali della giornata. Centro e Sardegna: nuvolosità bassa diffusa sulle regioni tirreniche, Umbria e Marche, in estensione pomeridiana al resto del Centro, ma senza fenomeni associati. Sud e Sicilia: annuvolamenti consistenti su Campania, Calabria e Basilicata tirreniche; estese e spesse velature sul resto del meridione. Temperature: minime in aumento su aree alpine, Emilia-Romagna centrorientale, Toscana, Umbria, parte settentrionale di Lazio, Marche e Sardegna e regioni ioniche, in diminuzione su Pianura padana occidentale, stazionarie altrove; massime in diminuzione su Alpi, regioni adriatiche centromeridionali, Sardegna centroccidentale ed aree costiere tirreniche meridionali, in aumento sul resto del Paese. Venti: deboli nordoccidentali sulla Sardegna, in intensificazione pomeridiana; deboli variabili sulle altre zone tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali al centro-sud. Mari: da molto mosso ad agitato il mar di Sardegna; da mosso a molto il canale di Sardegna; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

Le Previsioni Meteo fino al 23 Febbraio 2020

Mercoledì 19 febbraio. Al Nord: addensamenti compatti lungo l’arco alpino, con deboli locali nevicate oltre i 1.000 metri; molte nubi anche sul resto delle regioni centrorientali, con deboli piogge o rovesci, in diradamento dal pomeriggio; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione. Centro e Sardegna: al mattino cielo molto nuvoloso o coperto su tutto il settore peninsulare, con piogge o rovesci da sparsi a diffusi, in diradamento dalla serata sulle regioni tirreniche; locali addensamenti compatti anche sulla Sardegna centroccidentale, ma con al più qualche locale debole fenomeno. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto su tutto il settore peninsulare e sulla Sicilia tirrenica, con piogge o rovesci sparsi; cielo in generale velato sul resto del meridione. Temperature: minime in diminuzione sulle aree alpine, prealpine, Liguria, Emilia-Romagna ed aree appenniniche, stazionarie sul resto della Pianura padana, stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese; massime in diminuzione al nord-ovest, aree alpine e prealpine, regioni centrali e meridionali tirreniche, in aumento sul resto della Pianura padana, stazionarie sul resto del Paese. Venti: da moderati a forti di maestrale sulle due isole maggiori, con raffiche fino a burrasca forte sulla Sardegna; da deboli a moderati dai quadranti settentrionali sul resto del Paese, con rinforzi lungo le aree alpine. Mari: da agitato a molto agitato il mare di Sardegna; da molto mossi ad agitati il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi il mar Ligure e il Tirreno; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Giovedì 20 febbraio: al mattino molte nubi sulle regioni adriatiche centromeridionali e regioni ioniche, con piogge o rovesci sparsi e locali nevicate lungo l’area appenninica, più intense sulle aree interne dell’Abruzzo; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta, a partire dalle regioni centrali adriatiche, con in serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Paese.

Venerdì 21 febbraio: locali addensamenti compatti sulla Sardegna, senza fenomeni di rilievo associati; bel tempo sul resto del Paese.

Sabato 22 febbraio: cielo velato al nord e poco nuvoloso sul resto del Paese.

Domenica 23 febbraio: nella mattinata addensamenti compatti sulle aree alpine confinali, con locali deboli nevicate, e nubi basse su liguria e alta Toscana, con al più qualche isolato debole piovasco.