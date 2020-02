Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: piogge a San Valentino e weekend con il sole

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per domani 14 Febbraio 2020

Domani al Nord: residue piogge nelle prime ore del mattino sulle aree appenniniche emiliane e lungo le zone costiere adriatiche, ma in successivo rapido miglioramento con cielo terso. Bel tempo sul restante settentrione, a parte un po’ di nubi compatte attese nella prima parte della mattinata sulle aree alpine con deboli nevicate associate a partire dai 1200 metri. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulla Pianura padana. Centro e Sardegna: al primo mattino ancora cielo molto nuvoloso sulle regioni tirreniche e parzialmente nuvoloso su quelle adriatiche, con associate piogge o rovesci da sparsi a diffusi, ma in successivo, veloce miglioramento con spazi di cielo sereno sempre più ampi a partire da Toscana, Umbria e Marche; atteso qualche fiocco di neve sui rilievi abruzzesi oltre i 1200-1300 metri. Dal pomeriggio bel tempo su tutto il Centro. Sud e Sicilia: all’inizio nuvolosità consistente sulle aree tirreniche, in estensione dal tardo mattino anche al restante meridione con precipitazioni diffuse sulle regioni peninsulari. Graduale diradamento della nuvolosità compatta dal pomeriggio a iniziare da Campania e Molise, con, dalla serata, cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Meridione. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo sulle aree pianeggianti delle regioni alpine, Sicilia e Sardegna centromeridionali, in aumento sul resto del paese, più marcato sulle regioni centrali peninsulari; massime in aumento al Nord, regioni centrali tirreniche peninsulari, aree interne del Molise, Campania settentrionale e aree costiere ioniche, in diminuzione sul resto del paese.Venti: forti nordoccidentali con raffiche di burrasca forte sulle aree alpine confinali e intorno ovest sull’Appennino tosco-emiliano, ma in attenuazione dalla tarda mattinata; generalmente deboli occidentali sul restante Settentrione a parte locali rinforzi al primo mattino sul levante ligure; da deboli a moderati dai quadranti occidentali sul restante Centro-Sud con rinforzi di burrasca su sardegna e sulle aree appenniniche centrali, ma in graduale attenuazione a partire dalle ore pomeridiane. Mari: da molto mosso a localmente agitato il mar Ligure, ma con moto ondoso in attenuazione da fine giornata; da mossi a molto mossi il mar di Sardegna, il Tirreno centrosettentrionale e l’Adriatico, quest’ultimo con moto ondoso in riduzione dal pomeriggio sulla porzione più settentrionale; inizialmente da poco mossi a mossi i restanti bacini, ma con tendenza a divenire anch’essi mossi o molto mossi dalle tarde ore pomeridiane.

Le Previsioni Meteo fino al 19 Febbraio 2020

Sabato 15 febbraio al Nord: cielo poco nuvoloso o velato. Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: minime in aumento sulle regioni alpine e sulla Liguria, più marcato sulla Valle d’Aosta, in diminuzione sul resto del paese; massime in aumento su Alpi, Prealpi e sulla Sardegna centrosettentrionale, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del paese. Venti: moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con rinforzi lungo le aree costiere ioniche, in attenuazione dal tardo pomeriggio; deboli variabili sul resto del paese. Mari: da molto mosso ad agitato lo Ionio; da mossi a molto mossi lo stretto di Sicilia e l’Adriatico meridionale; mossi, il mare e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi il Tirreno e l’Adriatico centrale; poco mossi i restanti mari.

Domenica 16 febbraio: iniziali condizioni di bel tempo su tutto il paese, con graduale aumento delle velature a partire dalle regioni settentrionali. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità bassa sulla Liguria, accompagnata a locali deboli piovaschi, in estensione pomeridiana anche alla Toscana centrosettentrionale. Dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità bassa e stratificata in Pianura padana, con formazione di foschie dense o banchi di nebbia, dalla serata.

Lunedì 17 febbraio: addensamenti compatti su Liguria e alta Toscana, con piogge o rovesci da sparsi a diffusi; nubi basse e stratificate in pianura padana accompagnate da foschie dense o locali banchi di nebbia; locali nubi basse sulle aree costiere tirreniche peninsulari e bel tempo sul resto del paese.

Martedì 18 febbraio: al primo mattino cielo molto nuvoloso o coperto al Nord e sulle regioni tirreniche peninsulari, con piogge o rovesci sparsi al Nord, più intensi su levante ligure e alta Toscana; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante la mattinata graduale diradamento della nuvolosità compatta sulle regioni alpine centroccidentali.

Nella giornata di mercoledì 19 febbraio nuovo aumento della nuvolosità compatta sulle regioni centrorientali del Nord e al Centro-Sud peninsulare, con deboli piovaschi sparsi.