Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: la prossima settimana torna il maltempo con pioggia e neve

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per oggi 21 Febbraio 2020

Oggi al Nord: iniziali annuvolamenti compatti sui rilievi di confine ma in rapido dissolvimento nel corso del giorno. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone con locali annuvolamenti su Liguria e velature in arrivo dalla serata. Foschie al mattino e in serata in pianura padana. Centro e Sardegna: cielo sereno ovunque con locali annuvolamenti sulla Sardegna centroccidentale e sulla Toscana; dal pomeriggio qualche addensamento nuvoloso in più sulla Toscana, Umbria, e Lazio settentrionale. Sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato su tutte le aree con qualche isolato annuvolamento sulla parte tirrenica della Calabria meridionale e sulla Sicilia settentrionale. Temperature: minime in aumento sui rilievi di confine, più lieve sulle aree appenniniche centrali, in diminuzione sul resto del Paese; massime in rialzo un po’ ovunque ad eccezione della pianura padana centrorientale e sulle aree costiere di Sicilia e Calabria dove saranno in lieve diminuzione. Venti: deboli variabili al nord e sul centro peninsulare, di maestrale sulle restanti zone generalmente deboli, con locali rinforzi sul Salento. Mari: da molto mosso ad agitato lo Ionio; da mosso a localmente molto mosso il Mar di Sardegna; mossi il Canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e l’Adriatico meridionale; poco mossi i restanti bacini.

Le Previsioni Meteo per domani 22 Febbraio 2020

Domani al Nord: condizioni di bel tempo con innocue velature alte e sottili; al primo mattino e dopo il tramonto, formazione di foschie dense o locali banchi di nebbia in pianura padana. Centro e Sardegna: locali nubi basse sulla Sardegna, in dissolvimento serale; cielo sereno o caratterizzato da passaggi di nubi alte e sottili. Sud e Sicilia: addensamenti compatti sulla Sicilia meridionale, senza fenomeni di rilievo associati; scarsa nuvolosità ed ampio soleggiamento sul resto del meridione. Temperature: minime in rialzo su rilievi alpini confinali, pianura padana, Sardegna orientale e Puglia salentina; in flessione sulle prealpi occidentali e sulla dorsale appenninica; senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione su Piemonte, Lombardia occidentale, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, rilievi campani, Puglia, Basilicata e nord Calabria; in aumento sulla catena alpina, meno marcato su pianura veneta, Sardegna centroccidentale, Toscana orientale e Umbria settentrionale; stazionarie sul resto del Paese. Venti: da moderati a forti dai quadranti settentrionali, su Puglia centromeridionale e Calabria ionica; deboli variabili sul resto del Paese. Mari: da molto mosso ad agitato lo Ionio; da mosso a molto mosso l’Adriatico meridionale; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Le Previsioni Meteo fino al 27 Febbraio 2020

Domenica 23 al Nord: addensamenti compatti su Liguria, rilievi alpini confinali, restanti zone friulane, coste venete ed aree appenniniche, con qualche debole piovasco sul settore ligure centrorientale; cielo sereno o velato sul resto del settentrione. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense o locali banchi di nebbia in pianura padana. Centro e Sardegna: annuvolamenti consistenti su Sardegna centroccidentale, Toscana in estensione e bel tempo altrove; nella sera attesa una intensificazione della copertura bassa e stratiforme anche su Umbria e Lazio. Dopo il tramonto formazione di foschie dense o locali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti e nelle vallate delle regioni tirreniche. Sud e Sicilia: all’inizio condizioni di ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità, comunque poco significativa; dal pomeriggio nubi basse e compatte interesseranno le regioni tirreniche peninsulari, estendendosi in serata anche a Molise, nord Puglia e Sicilia occidentale. Temperature: minime in lieve calo sulla pianura padana centrorientale, basso Salento e localmente sulla Sicilia sudorientale; stazionarie sulle restanti zone pianeggianti del nord, friulane e siciliane, nonché sul Lazio centromeridionale; in lieve aumento altrove, più deciso sulla catena alpina e dorsale appenninica; massime in diminuzione sulla pianura veneta; senza variazioni di rilievo su Friuli-Venezia Giulia, regioni centrali tirreniche, Umbria, nord Campania e Sicilia centrorientale; in aumento sul resto del Paese, più marcato sui rilievi dell’Appennino abruzzese e meridionale. Venti: deboli dai quadranti occidentali al nord, regioni tirreniche, Marche ed Umbria con decisi rinforzi dal pomeriggio sui rilievi del Trentino-Alto Adige, nonché su appennino settentrionale, marchigiano e calabrese; deboli variabili sulle altre zone. Mari: da mosso a molto mosso lo Ionio; da poco mossi a mossi i restanti bacini con moto ondoso in intensificazione fino a molto mosso su Mar Ligure e Bocche di Bonifacio.

Lunedì 24: si attenua parzialmente la copertura bassa al Nord e sulle regioni tirreniche con schiarite sempre più ampie attese nelle ore pomeridiane; bel tempo altrove.

Martedì 25: tornano le nubi su gran parte del settentrione e sulle regioni tirreniche con deboli nevicate sui rilievi alpini confinali e piogge sulle aree pedemontane settentrionali, Liguria ed Alta Toscana; innocue velature sul resto del Paese.

Mercoledì 26 e giovedì 27: mercoledì tempo in ulteriore peggioramento al Nord e sulle regioni tirreniche con deboli precipitazioni su Sardegna, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, nonché sul nord della Sicilia; nevicate sui rilievi centrosettentrionali, da quote collinari, più diffuse sulla catena alpina; velature anche spesse altrove. Nella giornata di giovedì migliora al centro-nord con ampi spazi di sereno; maltempo invece al meridione con deboli fenomeni sparsi, nevosi sulla dorsale appenninica meridionale e nord Sicilia, ma in riduzione dalla sera con deciso miglioramento un po’ ovunque.