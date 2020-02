Previsioni Meteo Aeronautica Militare, nelle prossime settimane prosegue il dominio dell’anticiclone: temperature sopra media e scarse precipitazioni

Il mese di febbraio ha avuto inizio shock in quasi tutta Europa, con temperature quasi primaverili. Non ha fatto eccezione l’Italia, che però ha visto una veloce ondata di freddo tra 5 e 6 febbraio, che ha portato temperature più consone al periodo e neve sulle Alpi e al Centro-Sud. Per le prossime settimane, però, il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare vede ancora dominare l’anticiclone, che dovrebbe garantire temperature oltre la media e scarse precipitazioni, anche se intorno a metà mese potrebbe verificarsi una nuova ondata di freddo. Le previsioni dal 10 febbraio all’8 marzo.

10 – 16 Febbraio 2020

Per metà mese si preannuncia un flusso zonale abbastanza pronunciato a lieve curvatura anticiclonica, specie sul settore centrosettentrionale, determinando quasi ovunque medie precipitative al di sotto dei valori del periodo, mentre le temperature torneranno a risalire.

17 – 23 Febbraio 2020

Nella seconda settimana si accentua il campo anticiclonico sul nostro territorio, in lieve flessione invece sul settore ionico, definendo ancor di più condizioni con scarse precipitazioni e temperature più elevate rispetto alle medie climatologiche.

24 Febbraio – 1 Marzo 2020

Per fine mese non si evidenziano grosse differenze rispetto alla settimana precedente, con ancora un campo di alte pressioni a dominare sulla Penisola: proseguirà così il trend con valori cumulati di precipitazione al di sotto della media del periodo al Centro-Nord, rientrando invece al Meridione, confermando ancora un campo termico che tenderà ad essere oltre la norma un po’ ovunque.

2 – 8 Marzo 2020

Nella prima settimana di marzo il regime barico non si discosta da quello della seconda metà di febbraio, determinando ancora valori al di sotto delle medie stagionali riguardo al campo precipitativo al Centro-Nord, mentre permarrà in linea al Sud; riguardo al quadro termico i valori persisteranno superiori alla norma al Settentrione, nella norma invece sulle regioni centromeridionali.