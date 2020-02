Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: in arrivo veloce peggioramento

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per oggi 12 Febbraio 2020

Al Nord: nuvoloso sulle aree alpine di confine con le nubi in rapida attenuazione nel corso della mattinata; cielo sereno o al più velato sul resto del settentrione; fino al primo mattino e dopo il tramonto foschie anche dense e locali nebbie in val padana e settori costieri adriatici. Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, con alte velature in temporaneo transito e qualche addensamento piu’ compatto sulle aree interne nelle ore centrali della giornata; fino al primo mattino e dopo il tramonto foschie anche dense e locali nebbie sulle vallate interne. Sud e Sicilia: cielo parzialmente nuvoloso sulle aree tirreniche peninsulari, con addensamenti temporaneamente più consistenti e isolate deboli piogge lungo le coste della Calabria; sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature: minime in generale calo, più sensibile al centro-nord, senza variazioni di rilievo su Calabria e Sicilia; massime in lieve calo al centro-nord e sui settori adriatici di Molise e Puglia, senza apprezzabili variazioni altrove.

Le Previsioni Meteo per domani 13 Febbraio 2020

Al Nord: cielo inizialmente sereno in attesa di un graduale peggioramento a partire dal settore occidentale; nevicate dal pomeriggio sulle alpi occidentali oltre, in estensione a quelle orientali con quota neve a partire dai 700-800 metri, mentre piogge e rovesci serali interesseranno la Liguria centrorientale, l’Appennino emiliano-romagnolo nonché le aree pianeggianti di Lombardia orientale, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschi dense e banchi di nebbia sulla pianura padana. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Toscana con fenomeni diffusi e frequenti dalla sera sulla porzione settentrionale della regione, dove risulteranno anche a carattere di rovescio o temporale; velature su Lazio, Abruzzo, Umbria meridionale e Sardegna, cielo terso altrove, in successiva estensione alle rimanenti zone; dal pomeriggio intensificazione della nuvolosità su tutte le regioni tirreniche ed aree appenniniche con locali piogge serali su Umbria meridionale e Lazio. Sud e Sicilia: estese nubi basse sul settore tirrenico con possibilità di qualche occasionale piovasco serale su Campania e tra Basilicata ionica e nord Calabria; nuvolosità di tipo medio-alto sulle restanti regioni, in attenuazione serale su Molise e Puglia settentrionale. Temperature: minime in lieve rialzo sulla Sardegna; stazionarie su Lombardia orientale e Sicilia occidentale; altrove in diminuzione quasi ovunque; massime in tenue aumento su valle d’aosta e sardegna meridionale; senza variazioni su Trentino-Alto Adige, Marche centrosettentrionali ed ovest Sicilia; in flessione sul resto del Paese.

Le Previsioni Meteo fino al 18 Febbraio 2020

Venerdì 14/02/20 al Nord: residue piogge nelle prime ore del mattino sulle aree appenniniche emiliane e lungo le zone costiere adriatiche, ma in successivo rapido miglioramento con cielo terso. Bel tempo sul restante settentrione, a parte un po di nubi compatte attese nella prima parte della mattinata sulle aree alpine con deboli nevicate associate a partire dai 1200 metri. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschi dense e banchi di nebbia sulla pianura padana. Centro e Sardegna: nella mattinata ancora cielo molto nuvoloso su Sardegna occidentale e sulle regioni peninsulari con associate piogge e rovesci diffusi, ma in successivo, veloce miglioramento con spazi di cielo sereno sempre più ampi a partire da Toscana e Marche; atteso qualche fiocco di neve sui rilievi abruzzesi oltre i 1200-1200 metri. Sud e Sicilia: all’inizio nuvolosità consistente sulle aree tirreniche, in rapida estensione anche al restante meridione con precipitazioni diffuse sulle regioni peninsulari; dalla serata atteso un generale esaurimento dei fenomeni con aperture sempre più estese, salvo residui, deboli rovesci che interesseranno nelle ore notturne la Calabria meridionale, coinvolgendo anche il settore tirrenico della Sicilia. Temperature: minime in lieve calo su Sardegna e Sicilia meridionali; senza variazioni di rilievo sulle aree pianeggianti del settentrione; in aumento altrove, più deciso sulle regioni centrali peninsulari, Molise, nord Campania e Puglia settentrionale; massime in leggera diminuzione su Cilento, Basilicata e Calabria tirreniche e sul basso Salento; in rialzo su gran parte del centro-sud peninsulare, nord Sardegna, rilievi molisani, Campania settentrionale e sulle aree ioniche lucane, calabresi e siciliane; pressoché stazionarie sulle rimanenti zone.

Sabato 15/02/20: condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il Paese.

Domenica 16/02/20: annuvolamenti compatti su Liguria, Toscana e pianura padana con piogge e rovesci dalla serata su settore ligure e nord Toscana; estesa nuvolosità alta e poco significativa sul restante centro-nord.

Lunedì 17/02/20 e martedì 18/02/20. Lunedì: ancora precipitazioni deboli, ma persistenti su Liguria centrorientale e Toscana settentrionale; intensificazione della nuvolosità bassa su tutte le aree pedemontane e pianeggianti del nord e sul restante settore tirrenico; velature diffuse sul rimanente centro-nord ed ampio soleggiamento altrove. Nella giornata di martedì si attenua gradualmente la copertura al settentrione, seppur con deboli fenomeni residui che interesseranno i rilievi alpini confinali, liguria e restante settore friulano; molte nubi al centro peninsulare con precipitazioni sulle relative aree appenniniche settentrionali e bel tempo al sud, seppur con addensamenti compatti che interesseranno le zone tirreniche peninsulari.