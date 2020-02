Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: weekend con il sole

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni.

Le Previsioni Meteo per oggi 14 Febbraio 2020

Al Nord: prevalenti condizioni di cielo sereno con qualche residuo annuvolamento più consistente sulle aree alpine dove ancora vi è la possibilità di qualche debole nevicata oltre i 1200 metri in rapido miglioramento. Presenza di foschie dense e nebbia in banchi nella pianura padano veneta in dissolvimento nel corso della mattinata. Centro e Sardegna: iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso su Umbria e regioni tirreniche peninsulari con piogge o rovesci sparsi più frequenti a ridosso delle aree interne appenniniche ma in rapido miglioramento; nuvolosità irregolare sul settore adriatico con annuvolamenti compatti sulle aree interne e in veloce transito su quelle costiere con associati isolati rovesci e qualche breve nevicata sui rilievi abruzzesi oltre i 1400-1500 metri; ampie schiarite nel corso della mattinata a iniziare dalle Marche e in estensione nel pomeriggio all’Abruzzo. Sud e Sicilia: parzialmente nuvoloso sulla Sicilia con addensamenti compatti che in serata tenderanno a localizzarsi sui settori tirrenici; annuvolamenti compatti sulle aree tirreniche peninsulari in estensione alle restanti regioni con precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle aree adriatiche; graduale diradamento della nuvolosità dal pomeriggio a iniziare da Campania e Molise e in parziale estensione al resto del Meridione con qualche residuo piovasco in serata fra Calabria meridionale e Sicilia nord orientale. Temperature: massime in aumento al Nord, regioni centrali tirreniche e aree ioniche fra Basilicata e Sicilia, in diminuzione sul resto del paese, più marcata sulle aree costiere adriatiche centro meridionali. Venti: moderati nord occidentali al Nord con rinforzi sulle aree montuose e in attenuazione dalla tarda mattinata; moderati occidentali al Centro-Sud in rotazione da nord ovest e con rinforzi su sardegna e aree appenniniche centrali e nel pomeriggio sulle regioni meridionali; graduale attenuazione dal tardo pomeriggio a partire dalle regioni centrali. Mari: da molto mosso a localmente agitato il mar Ligure con moto ondoso in attenuazione nel corso del pomeriggio; da mossi a molto mossi il mar di Sardegna, il Tirreno centro settentrionale e l’Adriatico con moto ondoso in attenuazione nell’alto Adriatico; inizialmente da poco mossi a mossi i restanti bacini con tendenza a divenire mossi o molto mossi dal tardo pomeriggio.

Le Previsioni Meteo per domani 15 Febbraio 2020

Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso con al più velature in transito su tutte le regioni. Centro e Sardegna: condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo qualche addensamento compatto al mattino sulla Sardegna settentrionale al mattino. Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti sulla Sicilia tirrenica con isolati piovaschi al mattino. Dal primo pomeriggio rapido diradamento della copertura nuvolosa con ampie schiarite; sul resto del Sud ampi e persistenti rasserenamenti per l’intero periodo. Temperature: minime in aumento su aree alpine e prealpine centro-orientali, Valle d’Aosta e Alpi settentrionali piemontesi, in diminuzione sul resto del paese, più marcata al Centro-Sud; massime in aumento su Trentino-Alto Adige, Alpi occidentali lombarde, Valle d’Aosta e Sardegna centrosettentrionale, stazionarie su coste friulane e dell’Emilia-Romagna, pianura piemontese, Appennino umbro e laziale, versante adriatico centrale e settentrionale e restante Sardegna, in lieve flessione sul resto del paese. Venti: moderati settentrionali sulle regioni meridionali, con rinforzi lungo le coste della Puglia e sulle restanti aree ioniche ma in attenuazione dal tardo pomeriggio; deboli variabili sul resto del paese. Mari: da molto mosso ad agitato lo Ionio; da mossi a molto mossi il Tirreno meridionale, lo stretto di Sicilia e l’Adriatico meridionale; da mossi a localmente molto mossi il mare e il canale di Sardegna; da poco mossi a mossi i restanti bacini; generale attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.

Le Previsioni Meteo fino al 20 Febbraio 2020

Domenica 16 febbraio al Nord: cielo in prevalenza velato su tutte le regioni.Dal primo pomeriggio aumento della nuvolosità compatta su Liguria, basso Piemonte e restante Appennino settentrionale, in estensione serale al resto della Pianura padana e alle Alpi di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Nelle ore serali attesi locali deboli piogge sulla Liguria; locali foschie e banchi di nebbia al mattino sulla pianura veneta e friulana. Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari. Dal tardo pomeriggio attesi annuvolamenti compatti sulla Toscana centrosettentrionale, con associate deboli piogge sull’area settentrionale; ampi rasserenamenti sull’isola, salvo qualche locale e temporaneo annuvolamento compatto sull’area settentrionale. Sud e Sicilia: condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, a eccezione di addensamenti compatti su Sicilia e Calabria meridionali. Temperature: minime in aumento su Alpi, Sardegna settentrionale e Appennino abruzzese, in lieve calo su coste dell’Emilia-Romagna, Puglia e restanti aree ioniche, senza variazioni di rilievo altrove; massime in rialzo su Alpi, Appennino centrale del versante adriatico, meridionale e Sicilia centrosettentrionale, in lieve flessione sul basso Veneto, stazionarie sul resto del paese. Venti: da deboli a temporaneamente moderati meridionali sulla Liguria; deboli settentrionali sulla Puglia; generalmente deboli di direzione variabile sul resto del paese. Mari: da mosso a molto mosso lo Ionio ma con attenuazione del moto ondoso; da poco mosso a mosso il mar Ligure; poco mossi i restanti mari.

Martedì 18 febbraio: nuvolosità irregolare a tratti intensa al Centro, con possibili piogge sull’Appennino toscano. Cielo sereno al Nord e lungo le aree ioniche, mentre delle nuvolosità più consistente è prevista lungo le aree tirreniche meridionali.

Mercoledì 19 febbraio: maltempo al Centro-Sud peninsulare e sull’Emilia-Romagna con precipitazioni diffuse. Possibili rovesci nevosi sull’Appennino del versante adriatico generalmente oltre i 1000 metri. Molte nubi sui rilievi di confine con possibili precipitazioni sparse, nevose oltre i 1500 metri. Sul resto del paese tempo variabile, con qualche annuvolamento più consistente sulla Sicilia tirrenica.

Nella giornata di giovedì 20 febbraio cielo molto nuvoloso al Sud, con possibili precipitazioni diffuse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia tirrenica, nevose sui rilievi di Basilicata e Calabria generalmente oltre i 1500 metri. Condizioni di tempo stabile e soleggiato sul resto del paese.