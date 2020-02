Previsioni Meteo e caldo anomalo: “E’ tutta colpa del NAO”

Il caldo anomalo di questo inverno preoccupa gli esperti, che tuttavia lo avevano previsto e ne conoscono la causa. E’ tutta colpa dell’oscillazione nell’Atlantico del Nord (NAO) se non abbiamo avuto un inverno e questo conferma che le previsioni effettuate in ottobre dai modelli messi a punto dai ricercatori del consorzio S2S4E sono affidabili. “Come abbiamo scritto in ottobre – prima dell’inizio dell’attuale inverno insolitamente mite nel Nord Europa – i modelli di previsioni stagionali per questo inverno dalle sei principali agenzie meteorologiche del mondo hanno tutti mostrato un chiaro segnale per una fase positiva di oscillazione nell’Atlantico del Nord (NAO)” spiegano i ricercatori del Centro per la ricerca internazionale sul clima e l’ambiente (CICERO).

“Questo di solito si traduce in un clima piu’ caldo e umido rispetto alla media nel Nord Europa e in condizioni piu’ fredde e piu’ secche del normale nell’Europa meridionale”, spiega Nathalie Schaller, ricercatrice senior presso il Centro CICERO per la ricerca sul clima internazionale e coinvolta nel progetto S2S4E.

Le previsioni stagionali pubblicate a novembre per il periodo dicembre-febbraio e a dicembre per gennaio-marzo erano sulla stessa strada e mostravano un chiaro segnale NAO positivo, con temperature piu’ calde della media nella parte settentrionale dell’Europa. Ora che dicembre e gennaio sono finiti, “vediamo che le previsioni stagionali erano giuste: questo inverno e’ stato finora notevolmente piu’ caldo del normale in Europa e i record di temperatura sono stati superati in diversi paesi, in particolare nella parte settentrionale del continente” scrivono i ricercatori.

“Le alte temperature da record a dicembre e gennaio sono probabilmente dovute a una combinazione della forte fase NAO positiva e del fatto che la terra si e’ gia’ riscaldata di oltre 1 C dai tempi pre-industriali”, spiega Schaller. Nei prossimi mesi, i ricercatori coinvolti nel progetto S2S4E analizzeranno perche’ i modelli meteorologici si sono rivelati cosi’ accurati nelle loro previsioni per questo inverno, perche’ comprendendo i motivi per cui potrebbero aiutare gli scienziati a migliorare i modelli. Le temperature insolitamente calde osservate a dicembre e gennaio potrebbero aver comportato riduzioni sostanziali della domanda di elettricita’ in Europa, a causa della ridotta necessita’ di riscaldamento.

Quindi, in termini di commercio di energia, una cosa e’ certa, e cioe’ che quest’inverno, i vincitori sono quelli che hanno basato le loro decisioni sulle previsioni stagionali. “Il lavoro di modellizzazione nell’ambito del progetto S2S4E ha dimostrato che ogni paese europeo ha una sensibilita’ molto diversa alle temperature invernali a seconda di molteplici fattori, come la quantita’ di riscaldamento elettrico installato o la resilienza della popolazione al freddo”, spiega Hannah Bloomfield, un ricercatore dell’Universita’ di Reading, che e’ anche coinvolto nel progetto S2S4E.

“La domanda di elettricità in Francia è particolarmente sensibile alla temperatura, a causa della loro dipendenza dal riscaldamento elettrico. Qui, le temperature di dicembre e gennaio sono state in media di 3 C superiori alla norma stagionale e i nostri modelli mostrano una domanda di energia mediamente inferiore di 6 GW al di sotto del normale “, afferma Bloomfield.

“In Svezia, nel frattempo, si trattava di piu’ caldo di 5 C rispetto al normale, e questo implica che la domanda sarebbe stata di circa 2 GW inferiore alla media”, dice Bloomfield, aggiungendo che “i risultati simili sono visti in Norvegia e Finlandia“. Nessuna speranza che l’inverno possa far capolino in questi ultimi due mesi di febbraio e marzo. “Se guardi le simulazioni del modello di previsione stagionalelanciata all’inizio di gennaio, la risposta e’ no, poiche’ indicano che il clima rimarra’ piu’ caldo del normale fino alla fine di aprile, spiega Schaller. “Le ultime simulazioni di previsioni meteorologiche a medio raggio mostrano un quadro simulato, prevedendo un NAO quasi record nelle prossime settimane, il che significa che l’Europa vedra’ piu’ dello stesso clima mite”, aggiunge Schaller.